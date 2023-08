Une soirée de patrouille avec le ministre Bonnardel au centre-ville de Montréal

C'est sans grande annonce officielle que le ministre de la Sécurité publique du Québec est monté récemment à bord d'une voiture du SPVM pour patrouiller avec la police dans l'un des secteurs les plus problématiques en matière de criminalité dans la métropole : celui du Village. Radio-Canada a pu l'accompagner au cours de cette visite.

Au moment de prendre place à bord d'une voiture-patrouille du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), François Bonnardel, un natif de Lachine, nous confie qu'il a vécu 20 ans à Montréal avant d'amorcer sa carrière en politique.

Il tenait donc à constater, à travers son regard actuel de ministre de la Sécurité publique, les problèmes sociaux qui nuisent au sentiment de sécurité des citoyens dans certains secteurs de Montréal.

C'est une ville importante. C'est le poumon du Québec. C'est une ville qui doit être protégée. C'est une ville où l'on doit donner tous les outils au service de police pour protéger la population.

Le ministre François Bonnardel accompagne en patrouille l'inspecteur du poste de quartier 21 Simon Durocher, dans le secteur du Village, aux prises avec des problèmes de sécurité qui s'aggravent.

Le SPVM lui a donc proposé le secteur du Village, dans l'est du centre-ville, pour accompagner une patrouille policière.

C'est à la place Émilie-Gamelin que débute la tournée du ministre. L'événement musical de la soirée attire un mélange de curieux, d'itinérants, de toxicomanes et de revendeurs de drogues.

Les commerces qui avaient pignon sur rue ont été placardés après que leurs propriétaires ont fui le secteur, au cours des derniers mois. Archambault, auparavant une institution au centre-ville, a notamment évoqué la dégradation du quartier pour expliquer sa fermeture définitive.

La relance de la place Émilie-Gamelin n'a pas su attirer la clientèle familiale souhaitée par la Ville. Les itinérants et les toxicomanes y sont plus nombreux que jamais.

Plusieurs restaurateurs qui sont encore là ont refusé d'ouvrir leur terrasse pour éviter à leurs clients de se faire voler leur nourriture ou de se faire harceler pour de l'argent.

Les policiers des postes de quartiers 21 et 22, qui se partagent la surveillance du secteur du Village, doivent répondre à un flot de plaintes de citoyens concernant le trafic de drogue, les problèmes liés à l'itinérance, des toxicomanes qui consomment à la vue des familles, des affrontements violents ou des consommateurs de drogue en psychose.

Hausse de la criminalité dans le Village Poste de quartier 21 Vols qualifiés : +70 %

Voies de fait : +42 %

Infractions contre la personne : +23 %

Agressions sexuelles : +11 % Poste de quartier 22 Voies de fait : +40 %

Agressions sexuelles : +38 % Source : Bilan trimestriel du SPVM (la période de janvier à mars 2023 comparativement à la période de janvier à mars 2022)

— J'aurais un commentaire à vous dire, M. Bonnardel , lance un citoyen du secteur qui a reconnu le ministre de la Sécurité publique.

— Allez-y , répond M. Bonnardel.

— La sécurité dans le Village est de plus en plus difficile.

— Vous trouvez?

— Oui! J'allais au guichet automatique et il y avait cinq itinérants. Pour ma sécurité... j'aimais pas ça.

— Les services de police sont bien conscients de la situation. Les travailleurs sociaux sont sur le terrain aussi. Mais c'est un problème qui n'est pas simple. C'est pour ça que je voulais venir voir moi-même , ajoute le ministre de la Sécurité publique.

— C'est le fun que vous soyez là , conclut le citoyen.

Ce résident du secteur du Village profite du passage de François Bonnardel pour lui exprimer son désarroi face à la montée de la criminalité.

En réaction à la misère humaine dont il a été témoin sur une section d'à peine un kilomètre de la rue Sainte-Catherine Est, François Bonnardel reconnaît qu'il faudra plus que des interventions policières pour y ramener le sentiment de sécurité.

Pour les appels au 911, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a plus d'un appel sur deux qui est causé par la santé mentale. Les policiers et policières aujourd'hui doivent vivre avec cela. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'équipes mixtes. Il y a plus de travailleurs sociaux qui accompagnent le travail policier , commente-t-il.

Québec a accordé 250 millions de dollars à la Ville de Montréal pour un ajout net de 225 policiers dans les rues de la métropole.

Près de 25 millions de dollars serviront à des programmes sociocommunautaires, un montant égalé par l'administration Plante, pour une enveloppe budgétaire totale vouée à la prévention à 50 millions. Des services comme l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (EMMIS) vont ainsi augmenter leur présence auprès des gens plus vulnérables, dans la rue.

Le travail policier a beaucoup changé. On ne fait plus la police comme il y a 20-25 ans, où l'approche était entièrement portée sur la répression. Il faut trouver l'équilibre entre la prévention et la répression.

Les policiers du SPVM affectés au centre-ville de Montréal ont remercié le ministre de la Sécurité publique de s'intéresser à leur travail en première ligne sur le terrain.

Le ministre de la Sécurité publique en profite pour réitérer son appui au directeur du SPVM , Fady Dagher, qui prône justement une approche de prévention sociale misant sur une police de proximité autant avec la population qu'avec les organismes communautaires.