Lock-out à l’usine d’Alma de PFR : le syndicat dénonce l’utilisation de briseurs de grève

Les travailleurs en lock-out de l’usine de papier de Produits forestiers Résolu (PFR) d’Alma dénoncent la présence de briseurs de grève dans les installations de l’entreprise.

Le Syndicat national des travailleuses et des travailleurs des pâtes et papiers d’Alma tire cette conclusion d’un rapport transmis au ministère du Travail par des enquêteurs qui ont visité le site au cours des dernières semaines.

Pour dénoncer la situation, les syndiqués ont manifesté sur la ligne de piquetage devant l’usine vendredi sur l’heure du diner.

Selon ce rapport, 13 personnes ont été embauchées pour travailler de cette manière. Une plainte a été formellement déposée au Tribunal administratif du travail, qui entendra la cause le 29 août.

Le syndicat affilié à la CSN prétend que ces personnes ont été embauchées par PFR dans les mois précédents seulement avant que le lock-out ne soit décrété.

Pour PFR , négocier signifie nous jeter à la rue pour nous appauvrir jusqu’à ce que nous acceptions de nous faire imposer une convention collective qui date de plus d'un an, signée dans les autres provinces de l’Est du Canada.

Comme si cela n’était pas suffisant, l’entreprise a fait usage de scabs en contravention de la loi. Ces faits en disent long sur l’attitude méprisante et cavalière des dirigeants de PFR envers les gens qui font fonctionner leur usine , dénonce le vice-président du Syndicat national des travailleuses et des travailleurs des pâtes et papiers d’Alma, Daniel Bilodeau, par voie de communiqué.

Ce que dit le Code du travail sur l'interdiction liée aux briseurs de grève Seuls les cadres de l’établissement où a lieu la grève et les salariés ne faisant pas partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out peuvent continuer à effectuer le même travail pendant le conflit. Par contre, seuls les cadres de l’établissement où se situe l’unité de négociation visée par la grève ou le lock-out peuvent remplir les fonctions des salariés en conflit, à la condition supplémentaire qu’ils aient été embauchés avant la date qui marque le début des négociations , indique le ministère du Travail sur son site Internet.