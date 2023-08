Chester est l’hôte de sa 167e semaine de course de voiliers

Plus de 1200 marins sont à Chester pour la semaine de course de voiliers du 16 au 19 août. Ils sont arrivés de partout en Amérique du Nord avec 125 voiliers prêts à participer aux multiples courses.

C'est beaucoup pour notre coin de pays , constate la présidente de Chester Race Week, Pat Nelder. Je pense que les autres régates n'ont pas autant de bateaux que nous avons réussi à en attirer cette année.

Ouvrir en mode plein écran Pat Nelder est la présidente de Chester Race Week, l'événement annuel de course de voiliers qui réunit des équipages du long de la côte est d'Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Ces 125 voiliers sont divisés en 15 flottes différentes qui compétitionnent simultanément sur 5 parcours différents dans les eaux de Mahone Bay.

Publicité

Les voiliers des différentes flottes varient considérablement dans leur taille et leur conception. Les bateaux sont regroupés en fonction de la taille de leurs voiles, de leur vitesse de déplacement dans l'eau, de leur poids et de toutes sortes de différents facteurs, expliquent les responsables.

Bien que la compétition soit sérieuse, l’événement permet aussi de socialiser entre les équipages. Sarah Flagan est membre de l'équipage du voilier Bare Leg . Ce voilier a un équipage composé entièrement de femmes et la plupart viennent de l'Île-du-Prince-Édouard.

Tout le monde veut faire de son mieux et gagner , admet-elle. La flotte est très compétitive cette année avec beaucoup de marins incroyables de partout dans les Maritimes et même d’ailleurs au Canada et je pense que nous avons même des équipages des Bermudes.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Flagan est membre de l'équipage du voilier Bare Leg. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Mais au-delà de la compétition, elle croit que c’est aussi une rencontre qui permet d’apprendre et d’échanger.

Publicité

Il y a tellement de grands marins qui peuvent vous aider à améliorer votre propre navigation tout en passant un bon moment.

Les marins arrivent à se partager l’espace en mer, mais avant et après les courses, les choses se bousculent un peu dans le petit village de Mahone Bay. Les propriétaires d'entreprises locales disent que c'est la semaine la plus occupée de l'année.

Nous sommes occupés, mais nous sommes toujours prêts , assure Linda Flinn, la propriétaire du café Kiwi. Nous avons beaucoup de personnel formidable ici!

Les régates de voile à Chester ont commencé en 1856, donc l'édition de cette année de la Chester Race Week est la 167e.

Avec les informations de Paul Palmeter de CBC