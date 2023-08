Le mildiou s’est-il invité dans votre jardin?

Attention si vous remarquez que vos plants de légumes ont une drôle d'allure. Ils pourraient être atteints du mildiou, une maladie très contagieuse qui demande des actions précises pour éviter sa propagation.

Le mildiou cause des taches humides, vertes ou jaunes, sur le feuillage des plants de légumes.

La tige et les feuilles ont comme des brûlures. Ça commence par le bas du plant et ça monte. En une semaine, vos plants vont être complètement détruits , a précisé la directrice générale des Serres St-Élie, Mélanie Grégoire, au micro de Vivement le retour.

C'est une maladie très destructrice. [...] Le mildiou cause la mort assez rapidement des plants.

Ce sont surtout les plants de pommes de terre, de tomates, de poivrons et d'aubergines qui sont susceptibles d'être atteints.

Le ministère de l'Agriculture ainsi que la Ville de Bromont invitent les citoyens à la vigilance.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Parmi les actions à mettre en place pour limiter la propagation, il faut éviter de mettre les plants malades au compost.

Publicité

Souvent, on va suggérer carrément de brûler les plants. Le danger, c'est que la maladie reste au sol. L'an prochain, il faut absolument faire une rotation des cultures. Ne remettez pas des tomates l'an prochain là où elles sont cette année , ajoute Mélanie Grégoire.

Le mildiou fait partie des nombreuses conséquences des pluies abondantes reçues depuis le début de l'été.