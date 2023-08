Record de journées d’interdiction de baignade depuis 2018 à la plage Parlee

Ces quatre dernières années, les interdictions de baignade à la plage Parlee, à Shediac, s’étaient faites moins nombreuses. Mais, cet été semble remettre en doute les progrès des dernières années. Entre le 1er juin et le 18 août, la baignade a été interdite 17 fois, un sommet depuis 2018.

À quelques dizaines de mètres du stationnement de la plage, une famille québécoise a loué un chalet.

La grand-mère, Danielle Thibault, ne se préoccupe pas des interdictions. J’en ai pas entendu parler , dit-elle, ajoutant ne pas avoir regardé la télévision ou écouté la radio locale.

Ses trois petites-filles ont passé les derniers jours dans l’eau, mais elle assure qu’aucun sauveteur ne leur a indiqué qu’une interdiction était en vigueur.

Danielle Thibault assure ne pas avoir entendu parler des interdictions de baignade à la plage Parlee à Shediac.

Mais, elle n’est pas inquiète. Les petites ont pas été malades, rien , explique-t-elle.

En face de leur chalet habite Rose Stemme, une résidente qui s’inquiète pour la santé des baigneurs. Elle voit de nombreux nageurs dans l'eau malgré les panneaux d'interdiction.

Rose Stemme se demande pourquoi il y a autant de monde dans l'eau quand les interdictions de baignade sont en vigueur.

Elle peine à comprendre à la fois la décision des baigneurs et le nombre d'avis aussi important.

Concentration élevée de bactéries E. coli et d’entérocoques

La concentration de bactéries E. coli et d’entérocoques est mesurée quotidiennement à la plage Parlee et elle permet aux autorités de déterminer s’il est possible de permettre ou non la baignade.

Les bactéries E. coli et les entérocoques ne servent que d’indicateurs sur la présence d'autres bactéries.

À partir de cette concentration, il est possible de déterminer le niveau de risque de contracter une maladie. S’il est supérieur à 1 %, il faut interdire la baignade selon les normes de Santé Canada.

Les autorités surveillent ainsi la qualité de l’eau dans les 10 plages provinciales. Les autres plages font aussi l’objet d’interdictions de baignade, mais ils sont fréquents à la plage Parlee, où la pluie semble avoir un effet particulier.

Le microbiologiste et professeur à l’Université Mount Allison, Douglas Campbell, a étudié ce phénomène. Il conclut que, dans les trois jours suivant une averse, la concentration de bactéries est plus importante, par conséquent les interdictions de baignade sont plus nombreuses pendant cette période.

On soupçonne que c'est l'interaction entre les activités humaines et la pluie qui dégagent les contaminations vers la plage , explique-t-il.

D’ailleurs, cette semaine, des averses ont été suivies d'interdictions de baignade pendant plusieurs jours, mais il était à nouveau permis de se baigner vendredi.

Solution à long terme

Arthur Melanson, du groupe environnemental Red Dot qui est impliqué dans ce dossier depuis plusieurs années, dénonce qu'aucune solution à long terme n'a été énoncée clairement.

Il y a pas de détails de communications qui se fait du gouvernement de dire : "On voit ça. On a découvert ça. On va faire ceci" , affirme-t-il.

Arthur Melanson du groupe Red Dot.

Le ministère de la Santé répond qu'il existe plusieurs causes possibles, y compris le débordement des réseaux d’égouts et l’excrétion de matières fécales par certains animaux ainsi que les baigneurs.

Lorsque la baignade est permise, il conseille la prudence aux baigneurs, d'éviter des zones où se trouvent des débris ou d'où proviennent des odeurs nauséabondes.