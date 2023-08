Ceinture de verdure : des leaders autochtones réclament la démission de Steve Clark

Des chefs des Premières Nations de l'Ontario demandent la démission de ministre du Logement Steve Clark après sa gestion des changements apportés à la ceinture de verdure.

Les dirigeants des Premières Nations de l'Ontario reprochent au gouvernement provincial de ne pas avoir consulté les communautés autochtones sur sa politique controversée visant à rendre disponibles des milliers d'hectares de terres protégées à la construction de logements.

Le gouvernement Ford a retiré plusieurs secteurs de cette zone protégée du sud de l'Ontario pour y construire des logements.

Le groupe Chefs de l'Ontario (Chiefs of Ontario), qui représente 133 Premières Nations de la province, se dit extrêmement inquiet du rapport de la vérificatrice générale remis la semaine dernière.

Le conseil de direction s'est réuni jeudi pour discuter de sa réponse au rapport de 95 pages de Bonnie Lysyk.

La vérificatrice a constaté lors de son enquête que le chef de cabinet du ministre du Logement Steve Clark avait joué un rôle central dans la sélection des terrains en question et que ses choix avaient été influencés par des promoteurs immobiliers.

Publicité

Ryan Amato [qui n'est pas nommé dans le rapport de la vérificatrice, NDLR ] a notamment été approché par des promoteurs lors d'une réception de la Building Industry and Land Development Association, en septembre 2022.

Relation avec les communautés autochtones

Les Chefs de l'Ontario affirment qu'ils continueront à travailler avec le ministère, mais qu'ils cesseront toute relation de travail avec le ministre du Logement Steve Clark, tant que les terres ne seront pas réintégrées à la zone protégée.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Doug Ford et le ministre du Logement Steve Clark reconnaissent que le processus de sélection des terres retirées de la ceinture de verdure n'était pas parfait. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Il est devenu évident, d'après les conclusions du rapport de la vérificatrice générale, que les processus dans lesquels ces événements se sont déroulés n'étaient pas transparents ou entièrement éclairés, et qu'ils n'ont pas non plus tenu compte de la nécessité de consulter les Premières Nations avant de prendre des mesures qui concernent directement [leurs droits] , ont déclaré les Chefs de l'Ontario dans un communiqué obtenu par CBC Toronto avant sa publication vendredi.

La façon dont les représentants du gouvernement se soustraient à leurs responsabilités et ignorent les conclusions essentielles du rapport de la vérificatrice générale est inacceptable , ajoutent-ils.

Publicité

La porte-parole du premier ministre de l'Ontario, Caitlin Clark, affirme que les ministres rencontrent régulièrement les leaders des Chefs de l'Ontario à leur demande.

Dans une déclaration envoyée par courriel, elle rappelle que le gouvernement a accepté 14 des 15 recommandations énoncées dans le rapport de Bonnie Lysyk, y compris celle liée à la consultation des Autochtones.

Un groupe de travail sera créé par la province pour mettre en œuvre les recommandations.

Avec les informations de CBC News et La Presse canadienne