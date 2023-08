Un conseiller municipal de Saskatoon poursuit la SHA pour « hospitalisation forcée »

Le conseiller municipal du quartier 1 de Saskatoon Darren Hill poursuit l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) et cinq médecins, après avoir été hospitalisé contre son gré. Il allègue qu'ils ont fait preuve de négligence et de manquement au devoir de diligence à son encontre.

M. Hill affirme que les médecins n'ont pas pris soin de lui et qu'ils ne l'ont pas examiné correctement lorsqu'il était traité sans son consentement à l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon .

Il ajoute que la SHA est responsable de la conduite des médecins, car leurs actes ont eu lieu alors qu'ils exerçaient leurs fonctions au sein de l'hôpital.

Les allégations du conseiller municipal de Saskatoon n'ont pas encore été prouvées par les tribunaux.

Dans une plainte déposée devant la Cour du Banc du Roi de Saskatoon, Darren Hill demande des dommages-intérêts pour la perte de revenus, la perte d'emploi et l'atteinte à la réputation et la douleur et la souffrance.

Il réclame aussi des dommages-intérêts majorés et punitifs, ainsi que des dommages-intérêts particuliers et généraux.

Une hospitalisation non volontaire

Selon les documents déposés à la Cour, les faits remontent au 19 mars dernier. Darren Hill travaillait à l'hôtel de ville de Saskatoon pendant la soirée, quand la police est venue le voir.

Ces derniers avaient été contactés par un proche qui affirmait que le conseiller municipal était suicidaire.

M. Hill a alors expliqué aux forces de l’ordre qu'il n'avait pas l'intention de se faire du mal. Cependant, il a été transporté à l'hôpital contre son gré, où il a été retenu pendant quatre jours.

À son arrivée à l'Hôpital royal universitaire de Saskatoon, le conseiller municipal a été placé dans une pièce fermée à clé, où il n'y avait qu'une dalle de béton avec un matelas dessus et des draps sales .

Il ajoute qu'il n'a pas reçu de nourriture ou d'eau ce jour-là et qu'il n'y avait pas de toilette dans la chambre qui lui avait été assignée.

Pendant son séjour à l'hôpital, Darren Hill affirme qu’il était interrogé à de nombreuses reprises sur son état d'esprit et les médecins lui demandaient s'il avait l'intention de se faire du mal.

Selon lui, ces allégations ont été faites à cause des conflits entre lui et le proche qui a fait le signalement à la police.

M. Hill ajoute que son médecin de famille et son psychiatre l’ont empêché de s'entretenir avec son avocat, malgré sa demande.

La SHA rejette les allégations

Dans une déclaration de la défense, la SHA nie les allégations de Darren Hill et affirme que ce dernier a été transporté à l’hôpital en vertu de l’article 20 de la Loi sur les services à la santé mentale de la Saskatchewan.

Cette Loi permet à un agent de la paix d'appréhender une personne sans mandat et de la transporter à un endroit où elle peut être examinée par un médecin.

La SHA ajoute que l’agent de la paix peut avoir recours à cette Loi s'il croit que la personne souffre de troubles mentaux ou qu'elle est susceptible de se faire du mal ou de faire du mal à d'autres personnes.

Selon les autorités sanitaires, M. Hill traversait un épisode maniaque avec des caractéristiques psychotiques, caractérisé par la paranoïa qui nécessitait une assistance médicale.

En ce qui concerne la pièce où M. Hill est retenu, la SHA précise que les salles sont conçues pour éliminer le risque qu'un patient se fasse du mal à lui-même . La SHA refuse également les allégations concernant la négligence de l'entretien de la pièce.

Selon les informations fournies par les autorités sanitaires, M. Hill a été évalué par, au moins, deux médecins pendant les trois heures qui ont suivi son arrivée à l'hôpital. Aussi, sa santé s'est améliorée graduellement et il a pu sortir de l'hôpital le 22 mars.

Concernant les allégations de négligence, la SHA affirme que les médecins ont examiné Darren Hill d’ une manière adéquate et qu'ils lui ont fourni des soins appropriés .

Avec les informations d’Alexander Quon