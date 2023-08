Il manque près de 500 enseignants au Centre de services scolaire de Montréal

À 10 jours de la rentrée scolaire, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) – le plus important de la province – cherche toujours à pourvoir près de 500 postes d’enseignants à temps plein où à temps partiel.

Un sondage dévoilé hier par la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) chiffrait à 5000 le nombre de postes à pourvoir dans la province, dont 2000 à temps plein. Ce bilan, déjà bien plus élevé qu’à l’aube de la rentrée 2022, ne prend pas en compte les écoles montréalaises.

Le nombre de postes toujours non pourvus au CSSDM représenterait près de 10 % du total à l’échelle provinciale.

Le responsable des relations de presse du CSSDM appelle à la prudence devant les chiffres, rappelant que les données évoluent chaque jour . À titre indicatif, Alain Perron explique que le nombre de postes à pourvoir transmis au ministère de l’Éducation est passé de 591 à 478 en moins de 24 heures entre le 16 et le 17 août.

Le nombre de postes manquants dans les deux autres centres de services scolaires de l’île de Montréal, soit le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, n’était toujours pas connu au moment d’écrire ces lignes. Il en va de même pour les deux commissions scolaires anglophones de l’île de Montréal, la Commission scolaire English Montréal et la Commission scolaire Lester B. Pearson.

Ces établissements ont jusqu’à vendredi soir 17 h pour transmettre leurs données au ministère de l’Éducation.

Portrait des centres de services scolaires à Montréal Centre de services scolaire de Montréal : 9992 enseignants

106 713 élèves Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys : 6014 enseignants

70 500 élèves Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île : 4800 enseignants

44 000 élèves

Le manque de personnel est tel que le ministre de l’Éducation Bernard Drainville se résigne à trouver au moins un adulte par classe, quitte à ce que l’adulte en question n’ait pas de formation universitaire.

Pas de panique, mais…

Le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), Carl Ouellette, croit qu'il sera possible d'atteindre cette cible d’ici la rentrée scolaire.

Il soutient que les embauches ont repris de plus belle depuis la fin des vacances de la construction, lors desquelles plusieurs centres de services scolaires étaient fermés.

Or, s’il affirme ne pas être en mode panique , il convient que le portrait est alarmant.

Les besoins sont particulièrement importants pour ce qui est des cours d’anglais et de musique, souligne-t-il. C’est là où on a nos plus grosses problématiques , a-t-il expliqué en entrevue à Midi Info.

On commence à sentir la pression de la part des parents. On ne peut pas leur garantir qu'on aura une stabilité en début d'année, que la personne en classe au mois de septembre sera toujours là en fin d’année.

Au primaire, plusieurs postes restent à pourvoir en service de garde, indique M. Ouellet.

Selon le sondage de la FQDE , il manquait au moins 1608 éducateurs en service de garde dans la province. Il manquerait également 1440 techniciens en éducation spécialisée, ainsi que 912 psychoéducateurs, orthophonistes et psychologues.

Devant l’ampleur des besoins, le président de l’ AQPDE n’écarte aucune option pour assurer la présence d’un enseignant – où à tout le moins un adulte – en classe. Outre la délivrance de tolérances pour des enseignants non légalement qualifiés, des classes pourraient être jumelées et des directeurs d’écoles pourraient être appelés à faire de la suppléance.

On pourrait même faire appel à des parents comme on l’a fait dans le passé [...] On est rendu là.

En janvier dernier, le gouvernement du Québec avait affirmé vouloir recruter, former ou requalifier 8000 travailleurs d'ici 5 ans pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de l'éducation, en faisant notamment appel aux retraités et aux travailleurs étrangers.

Le ministre de l'Éducation Bernard Drainville a également identifié la mise en place d'une voie rapide pour obtenir un brevet d'enseignement comme une priorité de son mandat.