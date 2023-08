Le 9 août, « caca liquide ou pipi solide » était l’une des tendances du jour du côté francophone de X, le réseau social autrefois connu sous le nom de Twitter. Au départ une blague entre amis, la question farfelue est devenue virale, provoquant la consternation et l’amusement chez les utilisateurs de X. Elle a aussi permis aux Décrypteurs de découvrir un réseau de plus de 200 comptes robots qui diffusent des messages alignés avec ceux du Kremlin, en français, sur X et sur TikTok, où ils ont publié quelques vidéos relativement virales.

Nous devons maintenir la paix et les bonnes relations avec la Russie. Si nous ne sonnons pas toutes les cloches, nous serons entraînés dans une guerre nucléaire avec la Russie.#CACA LIQUIDE OU PIPI SOLIDE

C’est l’un des milliers de tweets qui ont fait en sorte que le mot clic se soit hissé parmi les tendances sur X. Le compte en question, dénommé Bernard Hérisson, affirme habiter à Matoury, une communauté de quelque 32 000 résidents en Guyane française. Son compte détient seulement huit abonnés et a seulement publié huit tweets. Sa photo de profil est un portrait de l’acteur américain Josh Hartnett.

En vérité, Frédéric est une de quelques centaines de faux comptes faisant partie d’un réseau de désinformation prorusse identifié par les Décrypteurs.

Publicité

Des méthodes peu sophistiquées

Fort probablement automatisé, le réseau a malencontreusement sauté sur le mot-clic de l’heure, donnant lieu à toute une série de tweets anti-Ukraine, anti-Occident et prorusses incohérents :

Détruire l'Europe résoudra tous les problèmes des États-Unis ! C'est ce qu'ils visent... Et nous ? Nous creusons notre propre tombe !#CACA LIQUIDE OU PIPI SOLIDE

Au total, nous avons pu identifier une quarantaine de comptes ayant propagé des messages semblables en employant le mot-clic. Nous avons pu déterminer que le réseau est constitué d’au moins 230 comptes qui amplifient mutuellement la portée de leurs publications. Certains publient également en allemand.

La plupart des comptes arborent des noms typiquement français et affirment habiter en France. Toutefois, les gens derrière l’opération n’ont pas été très minutieux : dans plusieurs instances, la photo de profil ne correspond pas au nom affiché, comme c’est le cas pour Bérengère De la croix , dont la photo de profil est un portrait de l’acteur britannique Theo James.

Ouvrir en mode plein écran Voici à quoi ressemble un compte typique du réseau. Photo : Capture d'écran X

D’autres erreurs assez absurdes trahissent la véritable origine de ce réseau de robots. Presque toutes les biographies de ces comptes contiennent un dicton ou une citation en français. Dans quelques instances, par contre, le nom de la personne citée n’a pas été traduite et apparaît en russe.

Par exemple, le biographie du profil de Lionel Beaulieu , soi-disant Français habitant à Rueil-Malmaison, contient une citation attribuée à Джордж Вашингтон, soit George Washington en Russe.

Ouvrir en mode plein écran Ce compte semble avoir accidentellement laissé des lettres cyrilliques dans sa bio. Photo : Capture d'écran X

D’autres détails indiquant qu’il s’agit d’un réseau opéré par des personnes s’exprimant en russe sont nettement plus subtiles. Dans un tweet publié le 9 août, Maxence Pélissier écrit : Zelensky est un facteur de guerre, il y a donc un plan pour l'éliminer depuis longtemps. Sans Zelensky, Kiev acceptera les conditions de la Russie.

L’expression facteur de guerre est assez inusitée et maladroite en français; par contre, la traduction littérale en russe, фактор войны , est une expression militaire bien connue dans ce pays, apparaissant même dans le dictionnaire sur le site du ministère russe de la Défense (Nouvelle fenêtre). Cela indique fort probablement que l’auteur du tweet l’a écrit en russe et a tout simplement utilisé un outil de traduction automatisée pour le publier en français.

La quasi-totalité des comptes que nous avons repérés ont peu ou pas d’abonnés, et les seuls autres comptes qui interagissent avec eux semblent faire partie du même réseau. Certaines publications semblent toutefois avoir percé auprès du grand public : une vidéo publiée par un dénommé David Hopes, qui compare l’aide étrangère envoyée à l’Ukraine avec celle envoyée à Hawaï après les feux de forêt, a été vue plus de 50 000 fois et a fait réagir de vrais internautes.

Ouvrir en mode plein écran Cette vidéo publiée par un troll prorusse a été vue des dizaines de milliers de fois. Elle a suscité des dizaines de réactions de vrais internautes. Photo : Capture d'écran X

Selon le chercheur en désinformation en ligne et professeur à l’Université Clemson, Darren Linvill, ces méthodes sont typiques des campagnes d’influence politique sur les réseaux sociaux. La plupart des réseaux de robots, comme celui-ci, sont peu sophistiqués , analyse-t-il.

Publicité

Au-delà de l’Europe, Darren Linvill croit que cette campagne pourrait viser certains pays francophones de l’Afrique, comme le Niger ou le Mali, où des campagnes d’influence prorusses ont connu du succès ces derniers mois.

Même si les publications parlent de Macron ou de la France, le but est de dénigrer l'Occident dans son ensemble, et de le faire paraître comme étant incompétent et corrompu , estime le chercheur en désinformation.

Des vidéos virales sur TikTok

Nous avons également pu trouver des comptes TikTok liés à ce réseau, soit parce qu’ils utilisaient les mêmes photos de profil que certains des comptes X, soit parce que des comptes X partageaient directement leurs vidéos sur leur profil.

Un de ces comptes TikTok a publié une vidéo en français qui affirme sans fondement que des soldats russes ont découvert des usines à bébés dans l’est de l’Ukraine où des enfants en bas âge sont “élevés pour des bordels sexuels et le prélèvement d’organes. Celle-ci a été vue 325 000 fois.

Un autre de ces comptes TikTok, qui s’adresse à un public Allemand, a mis en ligne une vidéo avec un message résolument anti-Union européenne (UE) qui a été vue plus de 155 000 fois.

Le succès de ces vidéos sur TikTok ne surprend pas Darren Linvill, qui dit avoir vu plusieurs campagnes d’influence politique joindre de très larges publics sur la plateforme de vidéos courtes. Si les mauvais acteurs savent ce qu’ils font, il est beaucoup plus facile d’avoir du succès sur TikTok que sur les autres plateformes , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Ces captures d'écran sont tirées d'une vidéo produite par un compte TikTok faisant partie de ce réseau prorusse. Elle a été vue 325 000 fois sur TikTok. Photo : Capture d'écran TikTok

Les origines du mème

Le mème caca liquide ou pipi solide? est né en janvier sur le compte de l’utilisateur Twitter @cpasperi. Vraisemblablement jeune, cet utilisateur n’a pas voulu s’identifier, ni dévoiler son âge lorsque nous l’avons contacté. Mais chose certaine, il a tellement multiplié les publications au sujet de ce dilemme farfelu depuis le début de l’année que c’est devenu une blague récurrente entre lui et ses amis.

J’étais en appel avec des amis à moi et l’un de nous se demandait si le pipi solide existait. Suite à sa question, la folle idée de faire un montage montrant deux équipes rivales : le pipi solide et le caca liquide me vint à l’esprit , raconte @cpasperi en messagerie privée.

La question et le montage ont été repris par un autre compte populaire sous forme de sondage, après quoi elles sont devenues virales et reprises par des robots russes dans la nuit du 8 au 9 août.

Je me suis réveillé vers 10h et c’était déjà un sujet tendance à 6h , dit @cpasperi. Il y avait déjà quelques Tweets le soir, mais je ne m’attendais pas du tout à tout ça. J’étais grave étonné et j’ai passé une bonne heure à regarder tous les Tweets à ce propos.