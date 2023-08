Rentrée collégiale sous fond de pénurie de main-d’œuvre à Québec

C’est jour de rentrée pour des centaines de cégépiens de Québec. Si une nouvelle année scolaire débute, les établissements collégiaux sont confrontés aux mêmes problèmes, notamment une pénurie d’employés qui ne cesse de croître.

Dans la province, 5000 postes sont vacants dans tout le réseau scolaire québécois. Dans les établissements d’enseignement supérieur comme les cégeps et les universités, c’est parfois plus du tiers des emplois qui restent à pourvoir, indique la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES).

On est bel et bien face à une pénurie de main-d'œuvre pour toutes les catégories d'emplois, incluant le personnel de soutien , explique Valérie Fontaine, présidente de la FPSES .

Il y a quand même plus de postes cette année qui sont non comblés que l'année dernière , poursuit-elle.

Une telle pénurie pourrait entraîner des bris de service dans certains collèges, craint la présidente.

Vendredi matin, le Cégep Garneau ouvrait ses portes aux étudiants. Si la pénurie d’enseignants ne se fait pas vraiment sentir, il y a d'autres corps de métiers qui sont dépourvus de personnel.

Les enjeux, les défis sont plutôt au niveau des agents de bureau administratifs, donc le personnel de soutien administratif , remarque Hélène Aubin, directrice des communications et des relations publiques du Cégep Garneau.

Dans le contexte, d’anciens employés à la retraite acceptent de venir donner un coup de main, le temps de quelques jours, mentionne Hélène Aubin.

Le privé plus attrayant ?

Les nouveaux départs à la retraite, la surcharge de travail, des conditions salariales plus attrayantes dans le secteur privé, les raisons de cette pénurie n’ont pas changé, en ce début de rentrée.

Les conditions de travail se détériorent évidemment. On a un retard salarial dans le secteur public, on ne peut pas le nier. Donc, les emplois sont moins attractifs , se désole Valérie Fontaine.

Comme au Cégep Garneau, les techniciens en informatique sont aussi une monnaie rare dans la province. Encore une fois, nombreux sont ceux qui optent pour le secteur privé, plus attrayant, estime la présidente de la FPSES .

On a beaucoup de techniciens en informatique qui quittent aussi pour aller au privé parce que les salaires sont plus grands , convient-elle.

Au cœur de négociations avec le gouvernement Legault pour le renouvellement de sa convention collective, échue depuis le 31 mars, la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur critique les offres soumises par Québec.

On s'explique pas comment un gouvernement, qui dit qu'il a l'éducation à cœur et qu'il veut être un employeur attractif, nous offre que des reculs dans les conditions de travail, veut mettre la hache dans le régime de retraite et ne veut pas bonifier nos vacances, mais veut aussi précariser nos employés de soutien , s’indigne Mme Fontaine.

Dans la grande région de Québec, le Cégep de Sainte-Foy et le Cégep Limoilou effectuent leur rentrée le 21 août alors que le Cégep de Lévis accueille ses premiers étudiants le 22 août prochain.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault