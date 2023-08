Les citoyens de Baie-Comeau ont pu s’informer et poser leurs questions sur le projet de parc éolien dans la Manicouagan aux représentants du producteur d’énergie renouvelable Hydroméga.

Jeudi, l'entreprise a tenu une séance d’information au motel Hauterive, à Baie-Comeau, pour présenter sa vision du parc éolien prévu dans la MRC de Manicouagan. Des kiosques d'information visaient notamment à faire connaître le projet, estimé à près d’un milliard de dollars.

S'il se concrétise, le parc éolien devrait compter une cinquantaine d'éoliennes, construites dans le secteur Outardes, à 100 kilomètres au nord de Baie-Comeau. Le parc permettrait la création de 200 emplois pendant la construction, dont une vingtaine d'emplois permanents.

Les citoyens sont venus poser leurs questions à l'entreprise.

Venu se renseigner à la séance d'information, le directeur au développement industriel pour Innovation et développement Manicouagan, Guy Simard, croit que la construction d’éoliennes serait bénéfique pour l’économie de la région.

On en a, présentement, à Port-Cartier, avec Apuiat, mais pour la Manicouagan, ce serait une première. Évidemment, on souhaite que le projet soit retenu par Hydro-Québec dans le processus d’appel d’offres , mentionne-t-il.

Guy Simard, directeur du développement industriel chez ID Manicouagan

Le vice-président du développement et des investissements, Cédric Lascombe, espère remporter l’appel d’offres lancé en mars par Hydro-Québec. La société d'État souhaite acquérir 1500 mégawatts d'énergie éolienne.

Avec une capacité de production de 300 mégawatts, le secteur de la Manicouagan rivalise avec 9 autres sites proposés pour l'appel d'offres.

Cédric Lascombe, vice-président du développement et des investissements chez Hydroméga.

C’est aujourd’hui la première fois qu’on a un appel d’offres éolien qui ouvre la Côte-Nord à ces opportunités-là. Et chez Hydroméga, on est très contents puisqu’on travaille avec les communautés. On ouvre notre capital, on propose des participations 50-50 avec les communautés , affirme-t-il.

Hydroméga dit avoir proposé à la MRC de Manicouagan et aux Innus de Pessamit de se joindre au projet pour le détenir à 50 %.

Les citoyens au rendez-vous

M. Lascombe estime que l'acceptabilité sociale est bonne à cette étape-ci.

C’est sûr que moi je préfère voir un parc éolien plutôt que du nucléaire qui repart au Québec , fait savoir la citoyenne Emilie Schwartz.

L'entreprise souhaite installer jusqu'à une cinquantaine d'éoliennes sur le site.

Certains, comme le Baie-Comois Daniel Cardin, se sont montrés préoccupés par les potentiels impacts environnementaux du projet.

Un de mes questionnements, c’est la couleur des pales. [...] Il semblerait que les pales noires, ça réduit significativement les collisions avec les oiseaux. La dame disait que, justement, la mortalité des oiseaux, c’est un des principaux enjeux , dit-il.

La communauté innue de Pessamit, invitée à être partenaire du projet, est la seule de la nation innue du Québec à ne pas faire partie du partenariat avec l'autre parc éolien de la région, Apuiat, réalisée par l'entreprise Boralex.

Avec les informations de Camille Lacroix