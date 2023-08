L'opposition officielle à Québec réclame une aide d'un million de dollars pour sauver le groupe Métro Média, qui compte plus d'une vingtaine de publications hyperlocales à Montréal et à Québec.

Dans un communiqué publié vendredi matin, le Parti libéral du Québec (PLQ) affirme que ce montant permettrait à l'entreprise de presse de compléter sa transition numérique d'ici six mois.

Métro Média a annoncé il y a une semaine la suspension immédiate des activités de Métro, de tous (ses) journaux et de [ses] sites Web communautaires .

La nouvelle a été qualifiée de bombe atomique pour l'information locale par plusieurs observateurs de la scène médiatique québécoise.

Le PLQ affirme qu'une aide gouvernementale garantirait le maintien à long terme des emplois et de la couverture journalistique actuels, au bénéfice des citoyennes et des citoyens .

Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, et Filomena Rotiroti, porte-parole pour la Métropole, soulignent que ces journaux jouent un rôle essentiel à Montréal et à Québec, à une époque où l'information locale se fait malheureusement très rare .

[Le journal Métro] est un incontournable de l'information qui emploie des journalistes d'ici qui font un travail essentiel pour informer la communauté.

Le gouvernement doit trouver des sommes pour donner la chance à l'entreprise de terminer sa transition numérique et de regarder vers l'avenir , ajoute-t-elle.

Les deux députés pressent les ministres caquistes Pierre Fitzgibbon et Mathieu Lacombe d'agir. Elles craignent que les gens laissés sans emploi au Métro se relocalisent et que la relance du journal devienne encore plus difficile.

C'est une bien mauvaise nouvelle pour les citoyens. L'accès à des sources d'information locales est important. Le ministère de la Culture et des Communications continuera de soutenir les journaux locaux, comme il le fait depuis plusieurs années , avait réagi vendredi dernier le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, lui-même un ancien journaliste.

Métro Média a été créé en avril 2018 au moment de l'acquisition du quotidien Métro ainsi que de 11 publications métropolitaines et de 5 publications de la Capitale-Nationale. Certaines de ces publications frôlaient le siècle d'existence.

L'entreprise comptait environ une centaine d'employés, dont plus de la moitié étaient syndiqués.