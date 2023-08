De nouveaux lits de traitement en santé mentale à Sioux Lookout

Le gouvernement de l’Ontario offre 16 nouveaux lits avec services de soutien à la communauté de Sioux Lookout, les premiers du genre dans la localité, afin d’offrir les traitements nécessaires aux personnes qui souffrent de dépendances.

Le ministère de la Santé affirme que l’ajout de ces lits permettra d’aiguiller les personnes avec les problèmes de dépendances vers les soins dont elles ont besoin près de chez elles.

Les cas de santé mentale et de dépendances représentaient environ 20 % des visites dans les salles d’urgence de l’hôpital de la ville l’an dernier, ce qui a provoqué l’ouverture de quatre salles spécialement conçues le printemps dernier pour maîtriser la situation.

Le refuge d’urgence de la ville devient à son tour une plaque tournante pour permettre aux personnes vulnérables d’avoir accès aux soins dont ils ont besoin.

Le maire de Sioux Lookout, Doug Lawrance, dit se battre sans relâche depuis des années pour acquérir plus de ressources en matière de santé mentale et de dépendance.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Doug Lawrance affirme qu'il se bat pour des services supplémentaires en santé mentale et dépendances depuis des années. Photo : Radio-Canada / Sarah Law

Notre département de police travaille pratiquement en première ligne depuis des années. C’est la première étape pour essayer d’obtenir toute la gamme de soins et un financement stable pour [gérer la crise] , explique M. Lawrance.

Il ajoute qu’avoir ces services dans le refuge d’urgence, en plus de la clinique d’accès rapide aux médicaments pour gérer les dépendances qui a ouvert en juillet dernier, permet d’obtenir plus facilement les soins dont les personnes en situation de dépendance ont besoin dans un endroit central.

Il est logique que les gens puissent sortir d’une crise et aient la possibilité de commencer un voyage différent en ayant tous ces services en un.

Plus de lits à venir

Le gouvernement provincial précise avoir investi plus de 4 millions de dollars afin de fournir plus de ressources à la ville de Sioux Lookout et les zones environnantes.

Ce financement couvre les 16 lits de traitement de soutien, 15 nouveaux lits de traitement des dépendances et six lits de gestion du sevrage qui seront ouverts d’ici la fin de l’année.

Dans un communiqué de presse, Henry Wall, le directeur général du Conseil d'administration des services sociaux du district de Kenora soutient que ces nouveaux services aideront grandement la collectivité de Sioux Lookout.

Ouvrir en mode plein écran Henry Wall, directeur général du conseil des services du district de Kenora tire son chapeau à l'initiative. Photo : Radio-Canada / Sarah Law

La collectivité de Sioux Lookout bénéficiera grandement de ces 37 nouveaux lits de traitement de sevrage et de soutien. Le programme aidera et appuiera les personnes vulnérables en veillant à ce qu’il y ait un modèle continu de soins entre la santé et le logement , indique-t-il.

Le financement de ces nouveaux lits sera versé directement à la Société de développement économique pour l’accord d’amitié de Sioux Lookout, qui agit comme point d’accès critique aux soins pour les communautés des Premières Nations de la région et la municipalité locale.

Avec les informations de la journaliste Sarah Law de CBC