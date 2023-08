Blocages autochtones : l’Alliance forêt boréale réclame l’intervention des gouvernements

Les craintes augmentent en lien avec les blocages autochtones au nord du Lac-Saint-Jean.

Après les feux de forêt qui ont ralenti les activités des compagnies forestières, ce sont les blocages de route qui les empêche d'aller en forêt durent depuis près de deux semaines dans le secteur de Girardville.

Le préfet de la MRC Domaine-du-Roy et président de l'Alliance forêt boréale, Yannick Baillargeon, souligne qu'il reçoit de plus en plus d'appels d'entrepreneurs, notamment des jeunes, qui craignent pour leurs affaires.

Actuellement, il n’y a pas eu de débordements, les gens sont civilisés, mais il ne faut pas attendre que ça arrive et qu’il soit trop tard. Je pense qu’ils sont capables de s’asseoir pour discuter et s’assurer de voir c’est quoi les revendications à lesquelles on peut répondre ou pas , a-t-il mentionné en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Une intervention des gouvernements est réclamée sur-le-champ par l’Alliance forêt boréale. Il espère que le ministre responsable des relations avec les Premières nations et les Inuit, Ian Lafrenière, se déplacera au Lac-Saint-Jean pour participer aux discussions.

Il faut absolument que le gouvernement dépêche quelqu’un là-dessus, il faut que le ministre des Affaires autochtones vienne en région, s'assoie avec eux et discute avec le conseil de bande et les gens qui sont sur le blocus , a relaté Yannick Baillargeon.

Ce dernier craint une escalade si les travailleurs sont incapables de se rendre sur leur lieu de travail de manière permanente et sécuritaire.

Si on enlève le gagne-pain des gens, les gens vont devenir moins conciliants , prévient-il.

