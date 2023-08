Multiplication des vols dans les voitures garées près des plages de l’Î.-P.-É.

La police avise le public de faire attention aux objets laissés dans les voitures stationnées près des plages de l'Île-du-Prince-Édouard. Neuf incidents ont été rapportés au cours des dernières semaines.

Modus operandi

Les vols sur les plages sont courants chaque été dans la province, mais cette année, les vols ont des ressemblances qui inquiètent la GRC .

Quand le crime, la méthode et les régions ciblées sont similaires alors on peut affirmer que l'auteur des crimes peut être à l'origine d'une même personne ou d'un même groupe d'individus , croit le caporal Gavin Moore.

La plage de Brackley Beach est remplie cet été. Les stationnements le sont aussi. Un moment propice aux vols qui se produisent généralement en après-midi ou en soirée, selon les autorités locales. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les criminels brisent des vitres et fouillent à l'intérieur des véhicules.

Entre le 16 juillet et le 7 août, pas moins de neuf vols avec effraction ont été commis sur la côte nord de la province. Six plages - Thunder Cove, Cabot Beach, Cousin's Shore, Cape Tryon, Darnley et même Brackley Beach - ont été la cible d'un ou de plusieurs malfaiteurs.

Ce qui est unique avec cette situation, c'est qu'à chaque incident, il y a des dommages aux véhicules. La vitre est brisée. Certaines fois, les articles dérobés étaient bien cachés , explique Gavin Moore.

Des vols en pleine saison touristique

En ce mois d'août, les touristes sont nombreux sur les plages insulaires. Robert Abramovitch, sa femme et sa chienne font un tour de l'Atlantique.

Ce résident du Connecticut garde toujours un œil sur son véhicule d'ordinaire, et en vacances, c'est la même chose. Je ne suis pas inquiet, car je vois ma voiture , déclare-t-il.

Robert Abramovitch ne change pas ses habitudes américaines. Ici ou chez lui, il tente toujours de garder un oeil sur son véhicule. Afin d'éviter tout problème, selon lui. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Brad Matyas est venu depuis Brampton en Ontario passer quelques jours dans la province. Averti des vols, il préfère se montrer prudent et éviter de garer son véhicule sur certaines plages touchées par les vols.

Je vais faire attention à l'endroit ou je me gare et faire plus attention. Cette situation est vraiment dommage, les gens sont ici pour avoir du plaisir, pas pour regarder en permanence leurs affaires , assure-t-il.

Pour plusieurs résidents de l'île, ce type de vandalisme n'est pas habituel.

Kathy Jones réside à Stratford, à une trentaine de minutes de la plage de Brackley Beach et s'y rend chaque jour pendant l'été. Nous avons confiance ici, et nous sommes peut-être victime de cette naïveté , croit-elle.

Appel à la vigilance

La GRC demande la plus grande vigilance des personnes qui fréquentent les plages.

On le répète, si vous allez à la plage, prenez votre portefeuille, votre téléphone cellulaire. Enlevez aussi toutes les affaires de valeurs de votre véhicule.

Kathy Jones admet qu'elle va changer ses habitudes, même si cela l'ennuie, car l'image de la province pourrait en pâtir.

C'est consternant, nous sommes une destination touristique, je ne veux pas que les visiteurs s'inquiètent en venant ici , dit-elle.

La GRC de l'Î.-P.-É. demande aux visiteurs de retirer tous les objets de valeurs de leur véhicule. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

En attendant, l'enquête de la GRC de l'Île-du-Prince-Édouard se poursuit. Et selon Gavin Moore, les pistes se multiplient.

Le caporal assure que le ou les malfaiteurs laissent de plus en plus de traces et qu'ils finiront par faire des erreurs. D'ici là, la police demande l'aide des insulaires et des touristes pour tenter d'arrêter au plus vite le ou les criminels impliqués dans ces vols.