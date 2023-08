Des bénévoles aident à la cohabitation avec les castors à Bragg Creek en Alberta

À Bragg Creek, un hameau du Comté de Rocky View situé à une trentaine de kilomètres de Calgary, des bénévoles aident à la cohabitation avec les castors.

Le castor est un grand rongeur qui vit près des cours d'eau, des lacs et des étangs en Amérique du Nord. Il est le plus gros des rongeurs du Canada et le deuxième plus gros rongeur au monde, derrière le capybara. Il est principalement nocturne et vit en milieu semi-aquatique.

Depuis les graviers de Mountain Road à West Bragg Creek, on peut voir le travail des castors. Des mares d'eau sont retenues par des piles de brindilles et de branches.

Les bénévoles de l’aire de loisirs de West Bragg Creek installent ce qu’on appelle un nivellement d’étang, une clôture en treillis façonnée en dôme avec un tuyau qui aidera à atténuer les effets des barrages de castor.

Publicité

Depuis l’inondation due à la pluie abondante qui s'est abattue sur l’Alberta en 2013, les castors ont prospéré dans l’habitat et leurs barrages menaçaient d'inonder Mountain Road, l'une des principales artères de loisirs de la région.

Ils ont créé un barrage qui a vraiment menacé d'inonder notre route de montagne , explique Michelle White, chef de l’équipe de Bragg Creek Trails.

Les castors sont généralement déplacés et leurs barrages détruits. C'est une pratique courante pour les propriétaires terriens qui les considèrent comme des nuisibles, faciles à éliminer et difficiles à vivre.

Ouvrir en mode plein écran Un castor passe beaucoup de temps à ronger du bois. Photo : Shutterstock

Bragg Creek Trails a travaillé avec la province et plusieurs groupes pour créer et entretenir des sentiers. Une entreprise a été embauchée pour apporter des chargements de gravier et construire la route de manière à ce qu'elle soit hors de danger.

Publicité

Selon Michelle White, il était toutefois évident que les castors finiraient par refaire des barrages. Les castors étaient très industrieux. Leurs familles s'agrandissaient et ils créaient donc d'autres barrages , affirme-t-elle.

Comme solution plus adaptée, les experts de Parcs Alberta, de l'Alberta Riparian Habitat Management Society, et de l’Elbow River Watershed Partnership ont opté pour un niveleur d'étang : un tuyau installé en amont, entouré d'une grille métallique et coincée dans la partie supérieure du barrage.

Nous voulons pouvoir vivre à côté des castors, les laisser continuer leur bon travail et continuer à profiter du paysage, quel que soit le point de vue , affirme Flora Giesbrecht, directrice générale du Elbow River Watershed Partnership.

Certains propriétaires fonciers ont déjà adopté cette pratique de coexistence, selon Flora Giesbrecht qui souhaite voir cela se développer.

Ouvrir en mode plein écran Des groupes ont travaillé à la gestion du débit de l'eau tout en travaillant sur la coexistence entre l'homme et le castor. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Les subventions permettent d'acheter des fournitures, mais la main-d'œuvre est entièrement bénévole. Kerrie O'Shaughnessy, spécialiste des zones riveraines chez Cows and Fish, enseigne aux bénévoles comment procéder : on plie la clôture en lui donnant une forme, on coupe les bouts pointus, et on continue à la plier.

Une fois que toutes les pièces sont prêtes, l'objet est transporté jusqu'à l'eau et mis en place à l'aide d'une pataugeoire.

Cela sera bénéfique pour l'habitat des castors et des poissons, et contribuera à atténuer le problème des routes , précise-t-elle.

Les castors aident à contrôler le débit de l'eau, ce qui est bon pour les poissons et la faune.