Une famille contactée pour le renvoi d’équipements médicaux, peu après la mort d’un enfant

Quelques jours après la mort de son petit-fils, Theresa Jobse a reçu un appel d'une agence provinciale, lui demandant de retourner l’équipement médical du petit garçon.

L’organisme Materials Distribution Agency qui distribue des articles médicaux au nom de la province, lui a téléphoné le 9 août, soit un jour après que la famille ait été informée du décès de Caleb McKague, 12 ans.

Ce dernier était immunodéprimé et il est mort subitement le 5 août dernier, après avoir attrapé un rhume.

J’étais totalement déstabilisée, je n’arrivais pas à croire qu’ils me demandaient , explique Theresa Jobse.

Elle raconte que l'employé a énuméré les articles médicaux en possession de la famille, lui demandant de les retourner immédiatement.

Mon cœur s'est presque arrêté , dit-elle. Je me suis mise en colère. J'ai dit : Comment pouvez-vous téléphoner maintenant, dans un moment pareil?

Caleb McKague est décrit comme un garçon joyeux, qui aimait jouer avec ses cousins et faire des sorties avec ses grand-parents.

Theresa Jobse raconte que l'agent au téléphone s'est excusé et lui a dit qu'il ne savait pas pourquoi on lui avait demandé de récupérer le matériel.

Il m'a fallu un certain temps pour me calmer. , affirme-t-elle et ajoute qu’elle a demandé à l’employé de faire en sorte qu’un gestionnaire la rappelle.

Une semaine plus tard, elle a reçu un appel d’un responsable des Services de soutien aux personnes malades ou handicapées du Manitoba.

Ils m'ont présenté leurs excuses en me disant que cela n'aurait pas dû se produire et qu'ils allaient revoir leurs procédures , raconte Theresa Jobse.

Elle ajoute que l’appel est venu après que la mère du petit garçon ait dénoncé toute la situation sur les réseaux sociaux.

Un garçon joyeux, au regard communicateur

Caleb souffrait de paralysie cérébrale et d’épilepsie. Il se déplaçait en fauteuil roulant et devait se nourrir avec des tubes d’alimentation.

Malheureusement, beaucoup d'enfants comme Caleb meurent dans leur sommeil. Vous les mettez au lit le soir et ils ne se réveillent pas , indique sa grand-mère.

Malgré sa condition physique, il était un garçon charmant, raconte Theresa Jobse.

Il avait des yeux si pétillants et son rire était contagieux.

Elle ajoute que sur le plan cognitif, il comprenait tout ce qu'on lui disait, mais il ne pouvait pas répondre aux mots. Il parlait avec ses yeux.

Theresa Jobse dit que sa mort arrive après deux autres pertes difficiles. Sa mère est décédée en juin dernier et son mari est mort en 2022, lors de la pandémie de COVID-19, après avoir attendu seul dans une salle d'urgence en raison des restrictions sanitaires.

Ces dernières années ont été difficiles pour notre famille , lance-t-elle.

Caleb McKague passe du temps avec son grand-père, décédé pendant la pandémie de COVID-19.

Une situation qui ne doit plus se reproduire

Dans une déclaration écrite, la province a indiqué qu'elle ne pouvait pas commenter des cas spécifiques.

Elle précise que les Services de soutien aux personnes malades ou handicapées travaillent soigneusement avec Materials Distribution Agency pour garder le compte de son inventaire. Lorsque l'équipement n'est plus utilisé, les [Services] indiquent [au Materials Distribution Agency ] que l'équipement doit être retourné .

La province ajoute que l'unité revoit régulièrement ses procédures et s'efforcera d'améliorer la communication entre les agences afin de s'assurer que tout contact avec une famille en deuil est empreint de sensibilité .

Theresa Jobse espère que les responsables tiendront cette promesse.

Je veux m'assurer qu’aucune autre famille ne reçoit ce genre d’appel avant même que leur enfant ne soit enterré , affirme-t-elle.

Elle compte contacter la province plus tard ce mois-ci à propos de l’envoi de l’équipement médical, après que la famille se soit réunie pour une célébration de la vie de l'enfant.

Avec les informations d'Emily Brass.