Des besoins criants en conciergerie au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay recherche activement une dizaine de préposés à l’entretien ménager pour ses écoles à quelques jours de la rentrée scolaire.

Chez nous, les besoins les plus criants sont le manque de concierges. On n’arrive pas à les garder parce que nos salaires sont peu ou pas compétitifs avec par exemple la Ville ou des entreprises privées comme Rio Tinto. C’est un enjeu majeur , a relaté la directrice générale du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Chantale Cyr rappelle que des postes à temps complet et à temps partiel sont disponibles pour les personnes qui le désirent.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de la CSS des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr Photo : Radio-Canada

Contrairement à d’autres centres de services, comme celui du Pays-des-Bleuets au Lac-Saint-Jean où la pénurie d’enseignants se fait vivement sentir, le CSS des Rives-du-Saguenay estime bien se tirer d'affaires dans le contexte actuel. Jeudi, la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) dévoilait qu’environ 5000 postes d’enseignants sont à combler dans le réseau de l’éducation.

Le Centre de services est très agressif au niveau du recrutement. On promet une garantie d’heures à temps complet pour des gens qui n’ont pas nécessairement accès à des postes réguliers à temps complet.

Je vous dirais qu’on est relativement chanceux de par le fait qu’on est près de l'université avec qui on a une excellente collaboration et qui ajuste ses programmes pour nous rendre disponible du personnel , a expliqué la directrice générale.

Bien que le CSS ait aussi recours à des enseignants non légalement qualifiés, Chantale Cyr souligne que ceux-ci possèdent tous un baccalauréat. Des enseignants en français et en mathématiques sont encore recherchés d’ici la rentrée scolaire.

Les gens ont tendance à revenir dans la région, mais la problématique qu’on a, quand les gens quittent un Centre de services scolaire et laissent derrière eux leurs années d’ancienneté, ils arrivent ici et sont sur les listes de remplacement et de priorité, donc ils abandonnent certains avantages en venant ici , a noté Mme Cyr.

Une nouvelle vocation pour l’école Antoine-de-Saint-Exupéry

Par ailleurs, l’école Antoine-de-Saint-Exupéry, située sur le boulevard de l’Université dans l'arrondissement de Chicoutimi, aura une nouvelle vocation.

Avec l’ouverture du Lab-école de l’Étincelle sur la rue Boily, l’établissement deviendra un pavillon du Centre de formation professionnelle L’Oasis, pour accueillir des programmes en soins de santé ainsi qu’en comptabilité et en secrétariat.

Ouvrir en mode plein écran Les élèves de l'École primaire Antoine-de-Saint-Exupéry fréquentent maintenant le Lab-École. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le CSS des Rives-du-Saguenay a déposé une demande de subvention de 14 millions de dollars pour le réaménagement des deux établissements auprès du ministère de l’Éducation.

La première phase consisterait à agrandir le centre actuel sur la rue Lafontaine pour accueillir 80 élèves en attente d’une place pour les programmes de préposés aux bénéficiaires et d’infirmières auxiliaires. Les autres programmes seraient déménagés à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry

La seconde phase prévoit notamment la création d’incubateurs pour mieux répondre aux besoins des employeurs , selon Chantale Cyr.

Quant à l’école de l’Étincelle, son ouverture est prévue le 6 septembre en présence du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.