Alors que le pays entier suit les feux de forêt qui font rage aux Territoires du Nord-Ouest, des personnes qui se trouvent à Ottawa s’inquiètent pour leurs proches qui doivent évacuer Yellowknife et ses environs.

Les autorités ont demandé aux 20 000 habitants de quitter les lieux avant vendredi midi. Jeudi, l’incendie qui a brûlé sur plus de 160 000 hectares se trouvait à environ 15 kilomètres au nord-ouest de la ville.

Une designer de vêtements de Yellowknife, Laura Gavel, a appelé son mari mercredi pour lui demander d’apporter tous leurs documents importants, notamment leur certificat de mariage, alors qu’il s’apprêtait à quitter la ville.

Mme Gavel, son mari et ses enfants de deux et cinq ans étaient en vacances à Halifax et en Ontario. Son conjoint qui travaille pour la Gendarmerie royale du Canada a dû retourner à Yellowknife tandis qu'elle est restée avec ses enfants à Pakenham, une ville située à l'ouest d'Ottawa.

Avec tout ce qui arrive, je suis reconnaissante d'être ici , souligne-t-elle même s’il était prévu qu’elle demeure en Ontario.

Ouvrir en mode plein écran Le mari de Laura Gavel en compagnie de l'un de leurs enfants à l'aéroport de Yellowknife. La famille était en vacances à Halifax lorsque son mari a appris qu'il devait retourner travailler à Yellowknife. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté

Son mari, comme les autres policiers, doit s'assurer de faire sortir les résidents en toute sécurité.

Publicité

J'ai des amis qui travaillent à l'hôpital et qui ont pu être libérés aujourd'hui. Mais je pense que les policiers et les pompiers seront les derniers à partir , a-t-elle ajouté.

La famille ne sait pas encore quand elle sera réunie. Mme Gavel et ses enfants devaient rentrer par avion la semaine prochaine. Elle n’a pas encore abordé le sujet avec ses enfants.

Je les ai un peu protégés. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est ce que j'ai choisi de faire parce que je n’ai pas l’impression qu’ils ont besoin de s’inquiéter à ce stade.

Cette dernière n’était pas en mesure de dire non plus si ses enfants pourront reprendre l’école à Yellowknife à la fin du mois.

Ouvrir en mode plein écran Le mari de Laura Gavel est un agent de la GRC qui travaille à Yellowknife et doit aider aux évacuations. Photo : Radio-Canada

Des décisions difficiles

Courtney Howard est urgentologue et réside à Yellowknife depuis plus de dix ans. Elle participe à un sommet médical à Ottawa cette semaine, où elle anime une conférence sur les effets des feux de forêt sur la santé.

Publicité

Elle raconte avoir appelé sa sœur qui s’occupe de sa maison située sur l'île de Latham, dans le nord-est de Yellowknife.

Les personnes qui ne peuvent pas emprunter la seule autoroute vers le sud, ou prendre d’avion commercial, sont évacuées par des vols nolisés par le gouvernement, mais ces derniers doivent se limiter à un bagage à main seulement.

Il y a eu des conversations très difficiles , lance Mme Howard.

Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de déterminer si la robe de mariée de ma mère pouvait entrer dans notre boîte à l’épreuve du feu, ce qui n'était pas le cas.

Mme Howard et sa sœur ont finalement déterminé que cette dernière l’emportera dans ses bagages.

Deux dessins de sa fille ont été placés dans la boîte, mais pour Mme Howard, cette situation montre l'importance d'avoir un plan d'évacuation.

Nous avons acheté cette boîte il y a quelques années et ce n'est jamais le bon jour pour la remplir, et donc, nous ne l'avons pas fait.

C’est difficile de penser à autre chose

Les proches de Ruben Komangapik, un sculpteur et cinéaste inuk basé à Ottawa, sont confrontés à une situation similaire.

Il confie n’avoir pas bien dormi dans la nuit de mercredi à jeudi, car il pensait à son beau-frère et ses amis artistes.

Si les flammes emportent leurs outils, cela va vraiment affecter leur vie , explique-t-il. Même s'ils sont physiquement sains et saufs, ils devront quand même penser à ce qui adviendra de leurs biens.

C’est difficile de penser à autre chose en ce moment , ajoute M. Komangapik.

Un sentiment d’impuissance

Mike Bryant doit quant à lui quitter Yellowknife vendredi. L'éditeur de journaux communautaires indépendants doit prendre un vol vers l'Alberta avec sa famille, pour ensuite se rendre à Ottawa, où vivent des membres de leur famille.

Je suis stressé. J'appréhende la suite des choses. Je suis optimiste et je garde espoir, mais je ressens surtout de l’impuissance , confie-t-il.

M. Bryant se souvient d’avoir des incendies de 2014, et de la fumée dense qui rendait le ciel effrayant.

Je pensais que rien ne pouvait être plus apocalyptique que cela , dit-il. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation sans précédent. Ça me brise le cœur.