Le Cégep de Sherbrooke voit son nombre d'étudiants augmenter cette année.

Comparativement à la même date l'an dernier, c'est une augmentation de 3 % qui est notée par la direction de l'établissement.

Ce sont donc près de 5700 étudiants qui se sont inscrits.

Le directeur général, Éric Gagné, soutient qu'il y a plusieurs nouveautés qui se sont ajoutées dans les programmes.

Celui de Sciences humaines, qui est le programme le plus important du Cégep de Sherbrooke, a notamment été actualisé.

C'est une nouvelle mouture avec plein de choix. On a abandonné les profils. On a préféré laisser plus de choix aux étudiants pour qu'ils puissent façonner leur parcours scolaire selon les programmes universitaires qu'ils visent et selon leurs intérêts aussi , explique Éric Gagné.

Pour ce qui est du Centre de formation continue, ce sont 500 étudiants qui sont attendus. Une douzaine de programmes qui mènent à des attestations d'études collégiales y sont offerts.

Cette année, des spécialisations en stimulation du langage et en cybersécurité se sont ajoutées à l'offre.

Le programme en cybersécurité risque d'être très populaire dans les temps qui courent.

Le nombre d'étudiants internationaux est aussi en augmentation puisqu'ils seront 370 à fréquenter le Cégep de Sherbrooke cette année, comparativement à 240 l'an dernier.

Le nombre d'étudiants internationaux est aussi en augmentation puisqu'ils seront 370 à fréquenter le Cégep de Sherbrooke cette année, comparativement à 240 l'an dernier.

La rentrée pour les étudiants aura lieu lundi prochain.