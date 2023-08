Il manque de logements pour les étudiants de l’UQTR

À quelques jours de la rentrée, des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) recherchent toujours un endroit où se loger. Consciente du problème, l’administration du campus tente de trouver des solutions à un problème qui s’est amplifié depuis la pandémie de la COVID-19.

Le conseiller en communications et relations avec les médias à l’UQTR, Jean-François Hinse, le constate : la crise du logement n’épargne pas les étudiants.

On offre 922 places pour les étudiants dans nos résidences et elles sont comblées depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois , relate M. Hinse, en précisant que l’Université ne tient pas de registre à ce sujet.

Ceci dit, l’ UQTR veut agir en tant que facilitatrice, expose le conseiller. Ce que je peux vous dire, c’est que 90 étudiants ont communiqué avec nous parce qu’ils avaient besoin d’aide [pour trouver un logement.] Quand ils nous interpellent, on les inscrit sur une liste avec les logements disponibles et les propriétaires autour du campus. On les met en relation.

Un autre appel à l’aide

Comme elle l’a fait l’an dernier, l’ UQTR lance d’ailleurs un appel à l’aide à la population pour que ses étudiants trouvent un toit. Sur son site web, l’Université invite les propriétaires à se manifester s’ils ont un logement ou une chambre à louer.

L’ouverture de la résidence La Canopée, prévue en 2024 sur le boulevard Jean-XXIII, ajoutera quelque 180 appartements à l’offre de logements pour les étudiants. C’est assurément une bonne nouvelle, ça va nous aider, mais ça ne comblera pas tous nos besoins , affirme Jean-François Hinse.

Un défi pour les étudiants internationaux

L’accès au logement est particulièrement difficile pour certains étudiants internationaux, selon l’UQTR.

On leur expose la vérité : trouver un appartement à distance de marche [du campus], avoir un quatre et demie qu’on ne veut pas partager, c’est pratiquement impossible. Il faut ouvrir ses horizons et, si nécessaire, avoir une voiture. Ces critères-là doivent être revus.

Le début de la session d’automne est prévu pour le 6 septembre.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct