Un homme de Victoriaville manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) lance un appel à la population pour retrouver un homme de Victoriaville.

Il s'agit de Jérome Raby qui est âgé de 45 ans.

Il a été vu pour la dernière fois le 16 août dernier et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Jérome Raby se déplacerait à pied. Il mesure 1,75 m et pèse 90 kg. Il a les cheveux bruns et les yeux verts et s'exprime en français.

Toute personne qui apercevrait Jérome Raby doit communiquer avec le 911.