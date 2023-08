Un iceberg gros comme une tour de bureaux a été repéré cette semaine par l'équipage du NCSM Harry DeWolf. Le navire allait vers le nord en direction de l'opération Nanook, un exercice de défense dans l'Arctique.

L'équipage du navire a remarqué l'iceberg pour la première fois alors qu'il se trouvait à environ 30 kilomètres.

Il était si grand qu'il y avait un petit système météorologique à la pointe , décris le commandant du NCSM Harry DeWolf, Guillaume Coté, joint par téléphone satellite en route vers Iqaluit.

Avec toute l'humidité dans l'air, l'iceberg était si froid qu'il a créé son propre ensemble de nuages. Donc, on aurait presque dit que la pointe de l'iceberg était dans les nuages , raconte-t-il. Il faisait environ 25 ou 26 étages.

La première escale du navire est Iqaluit, mais il explorera également d'autres parties de la région arctique et il effectuera des exercices d'entraînement aux côtés d'autres navires alliés.

Nous avons des navires de la marine américaine et de la garde côtière américaine , dit le Commandant Côté. Nous avons également un patrouilleur français qui a exactement le mandat que nous.

On a besoin de voir, et on a besoin d'être vus et de collaborer avec tous les gouvernements partenaires.