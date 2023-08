Une étudiante qui dit avoir été agressée sexuellement alors qu'elle fréquentait l'Université St. Francis Xavier en 2022 a intenté une action en justice contre cet établissement de la Nouvelle-Écosse.

La poursuite, déposée lundi devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, allègue que l'Université à Antigonish a manqué à son devoir de protéger les victimes d'abus sexuels d'un étudiant athlète malgré des appels répétés à faire quelque chose.

Aucune des allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

Une déclaration allègue que l'ancienne étudiante, dont l'identité est protégée par une interdiction de publication, vivait dans une résidence du campus lorsqu'un autre étudiant vivant dans le campus l'a agressée sexuellement le 25 septembre 2022.

Omogbolahan Jegede, un ancien joueur de football de l'équipe des X-Men à l'Université St. Francis Xavier, a été accusé en avril d'avoir agressé sexuellement quatre étudiantes, dont la plaignante, en 2022 et 2023. Le procès de M. Jegede n'a pas encore eu lieu et il a choisi d'être jugé par juge et jury.

La déclaration de la plaignante indique qu'avant que des accusations ne soient portées, elle et deux autres étudiantes ont demandé aux responsables de l'Université d'interdire l'accès à l'accusé au campus. Elle a dit que l'Université lui a interdit les résidences étudiantes, mais lui a permis d'assister à des cours dans le campus et d'utiliser les installations de l'école. Une interdiction totale n'a été imposée que lorsque des accusations ont été portées plus tôt cette année.

La plaignante demande des dommages-intérêts non spécifiés à l’Université.

L'Université St. Francis Xavier défend ses pratiques

L'Université St. Francis Xavier a publié jeudi un communiqué disant qu'elle adopte une approche centrée sur les survivants et tenant compte des traumatismes lorsque des allégations de violence sexuelle sont signalées.

Des étudiantes de l'Université St . Francis Xavier ont lancé en 2017 une campagne de sensibilisation contre la violence sexuelle.

Son comité de prévention de la violence sexuelle a élaboré la première politique de l'établissement en matière de violence sexuelle en 2016, et en 2019 ces politiques ont été examinées par un organisme indépendant, ce qui a conduit à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique en 2020, selon l'Université.

À [St. Francis Xavier] notre principale préoccupation est la santé, la sûreté et la sécurité de chaque membre de notre communauté, et nous continuons à revoir notre approche de la violence sexuelle pour nous assurer que nous suivons les meilleures pratiques nationales , indique le communiqué.

Banni d'une résidence, puis du campus

En tout, la poursuite cite six étudiants visés par des allégations d'agression sexuelle remontant à janvier 2020. Le document indique qu'une agression sexuelle présumée en 2020 a été signalée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à l'Université, entraînant une ordonnance de non-contact imposée à M. Jegede. Une autre allégation d'agression sexuelle en 2021 a incité l'Université à le suspendre de l'équipe de football.

En mars de cette année, la plaignante dans la poursuite civile et deux autres étudiantes ont révélé à l'Université qu'elles auraient toutes les trois été agressées sexuellement par l'accusé.

Les survivantes, y compris la plaignante, avaient l'impression que St. Francis Xavier adopterait une approche centrée sur les survivantes et tenant compte des traumatismes et retirerait M. Jegede du campus , indique la déclaration de la plaignante.

C'est à ce moment que M. Jegede a été banni de sa résidence du campus, mais il était toujours autorisé à suivre des cours et accéder aux installations du campus.

La plaignante a aussi porté plainte à la Gendarmerie royale du Canada.

Le 12 mars 2023, la plaignante a confronté les responsables de l'Université au sujet de l'exemption et a exigé qu'ils retirent M. Jegede du campus afin de ne pas constituer un danger pour les survivantes , indique sa déclaration. Deux jours plus tard, une autre étudiante s'est présentée alléguant que l'accusé l'avait agressée sexuellement le mois précédent.

La position de St. Francis Xavier [à l'époque] était qu'en raison du contrat de logement et de repas de M. Jegede, et de l'équité de la procédure, elle ne l'interdirait pas immédiatement du campus, indique la poursuite. De plus, St. Francis Xavier a dissuadé les survivantes de poursuivre des poursuites pénales jusqu'à ce que son enquête soit menée.

Le lendemain, la plaignante s'est rendue à la GRC .

Omogbolahan Jegede a été banni du campus le 16 mars. Il a été inculpé de quatre chefs d'agression sexuelle le 14 avril.

La déclaration de la poursuite soutient que l'Université a fait preuve de négligence parce qu'elle savait, ou aurait dû savoir, qu'un de ses étudiants avait manifesté des tendances sexuellement abusives. Et la plaignante affirme que l'institution n'a pas pris les précautions raisonnables pour la protéger contre les abus sexuels.