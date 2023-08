La crise aux T.N.-O. met en relief le blocage des nouvelles par Meta

L’évacuation massive en cours dans les Territoires du Nord-Ouest en raison des feux de forêt montre sous un nouvel angle les conséquences du blocage des nouvelles par Meta sur ses plateformes Facebook et Instagram.

En quête d'information sur l’évacuation en cours ou sur la progression des feux, des résidents se sont retrouvés devant des pages Facebook de médias vides de nouvelles, comme celle du Yellowknifer, ou Cabin News, des médias d’information locale.

Le même message de Meta apparaît sur ces pages : En réponse à la législation du gouvernement canadien, les contenus d’actualité ne peuvent pas être affichés au Canada.

Je me rends compte que j’étais très dépendant à recevoir mes nouvelles via les médias sociaux , explique Simon Cloutier, qui réside à Yellowknife depuis une dizaine d’années.

Lors d’une pause sur les quelque 1450 kilomètres de route entre Yellowknife et Edmonton, où il est allé se réfugier en attendant que la situation revienne à la normale dans sa ville, Simon Cloutier a expliqué à Radio-Canada que consulter les informations est difficile pour lui et ses concitoyens, d’autant plus que les personnes évacuées vivent beaucoup de confusion.

Ouvrir en mode plein écran Des bombardiers d'eau survolaient la route empruntée par les habitants de Yellowknife, mercredi soir. Photo : Marie-Eve LaRocque

Au niveau national, c’est la première crise qu’on subit et qu’au même moment, il y a l’arrêt des publications sur les médias sociaux des nouvelles au Canada, souligne Simon Cloutier, et ça on en ressent pleinement les effets. C’est extrêmement difficile pour nous d’aller chercher les informations, les gens ne peuvent plus partager l’information.

Invitée à commenter sur la situation, la ministre du Patrimoine canadien Pascale St-Onge a écorché Meta une fois de plus pour sa décision irresponsable et déraisonnable de bloquer les nouvelles canadiennes.

Les communautés des Territoires du Nord-Ouest dépendent de ce canal de communication pour obtenir de l’information, fait valoir Mme St-Onge, dans un courriel transmis par son cabinet.

Ce genre de situation dangereuse montre à quel point il est vital pour un si grand nombre de nos communautés d'être informées sur l'urgence actuelle d'avoir un accès accru à des informations et des nouvelles fiables et dignes de confiance.

Pour leur part, les autorités des Territoires du Nord-Ouest peuvent continuer à communiquer avec la population par les plateformes de Meta. Mais cette manière de s’informer n'est pas nécessairement dans les habitudes des internautes.

Un silence qui fait jaser

Morgan Dawn, de la communauté N'dilo – également touchée par l’ordre d’évacuation dans les Territoires du Nord-Ouest –, informe ses abonnés de la situation des feux par la plateforme TikTok.

Ses vidéos, qui cumulent des millions vues, ont suscité des discussions en commentaires concernant l’absence sur Meta de nouvelles.

Sans les nouvelles sur Facebook, il semble que personne n’en parle [de la situation d’urgence] , souligne un internaute.

Le blocage des nouvelles en ligne a été préjudiciable à cette situation. Les résidents du Nord et les Premières Nations dépendent fortement de Facebook , a répondu Morgan Dawn à un de ses abonnés.

Un résident de Fort Resolution a affirmé à la BBC qu’il était frustré de ne pas pouvoir partager des articles d'actualité sur Facebook à sa famille lors de cette situation d'urgence. Au lieu de cela, nous devons faire une capture d'écran d'une partie d'un article de presse et l'afficher sous forme d'image , explique-t-il, ajoutant que cette astuce est imparfaite, puisqu’elle ne donne qu’une partie de l’histoire.

De son côté, la ministre St-Onge estime que les Canadiens s'attendent à ce que les géants du web respectent la loi et paient leur juste part pour soutenir des organes de presse , et assure que le gouvernement fédéral est prêt à continuer les discussions avec les plateformes.

Ouvrir en mode plein écran La ministre du Patrimoine canadien mène un bras de fer avec les géants du web. Photo : (Justin Tang/The Canadian Press)

Rappelons que Meta impose au Canada un blocage des nouvelles sur ses plateformes en représailles à l'adoption, à Ottawa, de la Loi sur les nouvelles en ligne, qui doit entrer en vigueur en décembre et qui vise une juste redistribution des revenus publicitaires pour soutenir les médias d'information.

Nous appelons les plateformes à rester à la table de négociation, écrit Mme St-Onge, à travailler avec nous tout au long du processus réglementaire, à apporter leur juste part et à garder les nouvelles sur leur plateforme.

Pendant ce temps, le blocage des nouvelles sur Facebook continue à mettre des bâtons dans les roues de nombreux résidents cherchant de l’information là où ils ont l'habitude de la trouver.

Avec les informations de Valérie Gamache, Édith Drouin et de la BBC.