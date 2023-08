Face aux feux, les autorités des T.N.-O. implorent les résidents : « évacuez »

En point de presse jeudi soir, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la mairesse de Yellowknife et des représentants de l’armée canadienne ont à nouveau demandé aux habitants touchés par les feux de quitter les lieux avant samedi.

Cet appel a été lancé notamment pour les habitants de Yellowknife et les 200 personnes qui restent encore à Hay River, selon des dernières estimations.

Ouvrir en mode plein écran L'adjudant-chef Richard Francoeur, coordinateur des opérations aériennes, explique que 22 vols sont prévus vendredi pour évacuer les résidents de Yellowknife et que des vols militaires pourraient être ajoutés. Photo : Radio-Canada

Les autorités tentent d’atteindre un objectif de 5000 évacués par avions nolisés. Pour le moment, Jennifer Young, directrice des Affaires municipales et communautaires, confirme que 10 avions ont quitté le sol jeudi et que 22 sont prévus demain. Cela n’inclut pas l’aide des Forces armées canadiennes.

Questionné sur ce que les autorités peuvent faire si des habitants ne quittent pas leurs propriétés, Jennifer Young clarifie que les autorités ne peuvent pas forcer physiquement les personnes à évacuer, mais elle espère que les habitants le feront pour leur sécurité.

La ministre des Finances, Caroline Wawzonek, souligne aussi qu’il est crucial pour les évacués de partir le plus rapidement possible, notamment à l’aide d’un véhicule pour assurer que les premiers répondants se concentrent sur les feux .

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, lance le même message et ajoute que la route est la meilleure façon de quitter la ville. Les avions prennent plus de temps. Elle précise que le feu n’est pas le seul problème, car c’est plutôt la fumée qui risque de déranger les citoyens qui ne partent pas avant samedi. Si on doit faire du brûlage [dirigé], ça va être pire , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur des Travaux publics et d'ingénierie de la Ville de Yellowknife, Chris Greencorn, explique que les travaux d'arrosage à l'ouest de la municipalité sont les plus importants jamais entrepris dans la région. Photo : Radio-Canada

Les pompiers et l’armée travaillent pour établir un périmètre de défense à quatre niveaux autour de Yellowknife. Chris Greencorn, directeur des Travaux publics de la Ville, explique que plus de 50 pompes seront installées, en plus de 20 km de tuyaux de différentes grandeurs pour libérer plus de 3750 litres d’eau par minute. Cette stratégie sera notamment déployée près de Grace Lake et du district commercial Engle.

Les pompiers vont également se débarrasser des combustibles autour de Yellowknife, comme les matières organiques mortes, qui pourraient alimenter le feu vers la ville.