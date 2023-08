La Broquerie inaugure son pont des Pionniers

Les résidents de La Broquerie, dans le sud-est du Manitoba, se sont donné rendez-vous, jeudi soir, pour célébrer l'inauguration du pont des Pionniers, un projet qui a démarré il y a deux ans.

C'est une journée très spéciale pour La Broquerie. Nous avons un pont couvert et c'est une donation , lance Laurent Tétrault, le responsable du projet et conseiller municipal dans la Municipalité rurale de La Broquerie, en entrevue à l'émission l'Actuel.

J'avais un rêve depuis longtemps d'avoir un pont couvert sur la rivière Seine à La Broquerie. Ça m'a toujours épaté depuis que je suis jeune les ponts couverts. J'ai vu ça sur les cartes de Noël et dans l'est du pays , affirme-t-il.

Selon lui, le nouveau pont à La Broquerie serait le seul pont couvert enjambant une rivière au Manitoba. Il se trouve à proximité du terrain de golf, chemin Tétrault.

Laurent Tétrault explique que Russ Edward, aujourd'hui âgé de 90 ans, et fondateur de WGI Westman Group, a fait ce don d'une valeur de 500 000 $ à ce projet. Le pont a d'ailleurs été bâti par cette entreprise manufacturière de produits en acier.

Russ Edward est un ancien résident de La Broquerie venant d'Ukraine qui a voulu reconnaître les pionniers de La Broquerie qui ont bâti nos communautés et les gens qui l'ont accueilli à bras ouverts par la suite , raconte Laurent Tétrault.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de La Broquerie, Ivan Normandeau, Russ Edwards et son épouse, Edna Edwards, et le conseiller municipal Laurent Tétrault coupent le ruban inaugurant le pont des Pionniers. Photo : Ian Dickey

Sur chaque côté du pont se trouve le nom de toutes les familles qui habitaient à La Broquerie de 1875 à 1940, explique-t-il. Cette idée était le plan de Russ Edwards, précise le conseiller municipal.

On a écrit un livre paroissial en 1983 pour fêter les 100 ans de notre paroisse, alors j'ai pris ce livre et j'ai fait beaucoup d'études pour donner tous les noms et les années à monsieur Edwards et ses employés , relate Laurent Tétrault.

Ce travail archivistique, mentionne-t-il, lui a fait apprécier les gens qui sont venus avant nous, pour bâtir ce pays merveilleux, cette belle paroisse.

Une coupe de ruban a marqué l'inauguration suivie d'un barbecue communautaire.

Un sentier pédestre toujours en expansion

Ce pont fait partie du réseau pédestre autour du terrain de golf à La Broquerie, que la Municipalité a décidé de bâtir. Une piste qui fera plus de six kilomètres de distance, explique M. Tétrault.

Au mois de juillet, la Municipalité a approuvé une dépense de plus de 300 000 $, pour ajouter à l'infrastructure existante et pour ajouter de l'éclairage à l'intersection du chemin Tétrault et du pont des Pionniers.

L'agrandissement de ce sentier pédestre se fera sur une période de quatre ans. Les travaux commenceront dès cette année avec plus d'un kilomètre.

Avec des informations de Lindsay Gueï