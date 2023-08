Le festival Acadie Rock a décidé d’en faire plus cette année pour assurer la sécurité de l’ensemble de son public, et particulièrement des femmes, des minorités et des autres personnes.

La 12 édition d’Acadie Rock se déroule à Moncton au Nouveau-Brunswick jusqu’au samedi 19 août.

Lors de l'édition 2022 du festival, des artistes de la communauté LGBTQ+ avaient reçu des menaces de mort.

Grâce à un partenariat avec Alter Acadie, un organisme à but non lucratif pour les personnes queers et francophones, le festival s’est doté d’une structure qui lui permet de réagir en cas d’urgence.

Cela inclut des ressources en santé mentale, des espaces plus sécuritaires sur les sites et une meilleure sensibilisation des festivaliers.

Une équipe de bénévoles a été mise sur pied. Ces personnes sont faciles à identifier, puisqu’elles se promènent sur le site tout au long de la soirée vêtues d’un chandail rose et d’un chapeau de grenouille.

Les bénévoles portent chapeaux verts représentant une grenouille.

Ces personnes sont d’abord des ressources protectrices pour les femmes et les minorités de genre, mais peuvent diriger toute personne ayant besoin d’aide vers les espaces appropriés , décrit la direction d’Acadie Rock dans un récent communiqué.

Lors de la grande célébration de la fête de l’Acadie, le 15 août, quelques personnes ont utilisé ces ressources, a dit Alex Arseneau, directeur général d’Alter Acadie, en entrevue à l’émission L’heure de pointe.

J'ai su qu'il ya des personnes qui ont utilisé des services qu'on avait mis à disposition lors du festival. Même si c'était juste une personne, ça prouve la valeur et la nécessité, s’il y a une personne qui se sent en danger et va chercher de l'aide avec ce qu'on a mis en place, avec les professionnels sur place , a-t-il dit.

L’équipe et les bénévoles reçoivent une formation sur la façon d’intervenir en cas de discrimination ou de harcèlement. Elles sont données par Hello Gender, qui offre notamment des ressources pour les parents qui ont un enfant transgenre, et le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick.

Carole Manzerolle, l'une des bénévoles de cette brigade grenouille , dit que les choses se sont bien déroulées jusqu'ici.

Sa coéquipière Claire Johnson et elle ont expliqué à L'heure de pointe qu'elles sont là pour désamorcer des situations, mais aussi pour documenter, par exemple avec un appareil vidéo, des incidents qui pourraient se produire.

Si on tout d'un coup, on est en train de voir un comportement qui est marginalement acceptable, mais on veut éviter que ça devienne trop inacceptable. On veut essayer d'intervenir assez rapidement, distraire, donner de l'attention à la personne victime, faire sûr que tout est correct , dit Carole Manzerolle. Faire certain qu'il y a rien d'agressif.

Un phénomène documenté

Je pense que ça devient un peu plus sur la conscience de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, la sécurité de tout le monde dans ce genre de lieux-là. En public, point , déclare Nathalie Comeau, directrice adjointe du Regroupement féministe. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui [...] se disent que c'est quand même important que tout le monde se sente à l'aise dans ces espaces publics.

Nathalie Comeau cite un sondage réalisé il y a quelques années en Angleterre (Nouvelle fenêtre), qui révélait que près de la moitié (43 %) des femmes de moins de 40 ans — et 30 % des femmes au total — sondées disaient avoir été harcelées sexuellement dans un festival.

Par ailleurs, 55 % des Canadiens ne comprendraient pas ce que le consentement (Nouvelle fenêtre) à une activité sexuelle signifie, selon une étude faite en 2022 par la Fondation canadienne des femmes.

