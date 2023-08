Feux de forêt : une seconde évacuation préventive pour la centrale LG-3

En raison des feux de forêt qui ont repris de la vigueur dans le Nord-du-Québec, près d'une centaine de travailleurs de la centrale hydroélectrique La Grande-3 (LG-3) ont été évacués de façon préventive mercredi.

C’est ce qu’a confirmé jeudi soir Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole pour Hydro-Québec.

Les feux, malheureusement, ont repris de la vigueur dans les derniers jours en raison des conditions météorologiques qui sont devenues favorables. On parle d'un temps plus sec et des vents qui se sont mis à souffler qui peuvent alimenter les brasiers et, par mesure préventive, hier, nous avons procédé à l'évacuation de près d'une centaine de personnes qui étaient situées au niveau de la centrale LG-3 et pour la plupart, ces gens sont maintenant hébergés du côté de LG-4, qui est la centrale à l'est, en amont de la rivière La Grande , a-t-il expliqué.

Il ne pouvait préciser si quelques travailleurs sont demeurés sur place, mais il a assuré que la centrale peut être opérée à distance un certain temps comme ce fut le cas lors de la première évacuation.

La centrale avait été évacuée une première fois le 20 juin.

La fumée en cause

Ce n’est pas tant le feu qui menace les installations que la fumée qui a des conséquences néfastes.

Le panache de fumée peut nous affecter à deux niveaux. Premièrement, ça peut causer une qualité de l'air qui va être mauvaise, donc pour la santé des employés, on l'évite. Ça peut aussi faire en sorte que nos avions ou les transports ne puissent pas atterrir aux aéroports près des centrales ou encore que les routes soient fermées. Alors, évidemment, on ne veut pas laisser nos employés captifs dans des installations où ils ne pourraient pas quitter en cas d'urgence , a-t-il poursuivi.

Une seule route, longue de 666 kilomètres, relie les centrales le long de la rivière.

Heureusement, l'évacuation pourrait être de courte durée, car de la pluie est attendue au cours des prochains jours.

C’est principalement l’incendie 218 qui est préoccupant. Celui-ci a débuté le 27 mai et a affecté une superficie de 1 238 000 hectares, ce qui représente environ une aire de 350 kilomètres par 350 kilomètres.

Du côté de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), il a été indiqué en soirée qu’il n’était pas possible d’obtenir de mise à jour sur l’état du feu en raison de la fumée trop importante qui empêchait de survoler l’incendie. De plus, des vents forts de 50 à 60 km/h soufflaient dans cette région. De l’information mise à jour devrait être disponible vendredi.