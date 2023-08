Une étude pour comprendre les conséquences des particules fines de l’Usine Arvida

Une étude sera réalisée par une équipe de chercheurs afin de mieux comprendre les conséquences des métaux lourds qui se trouvent dans l’air autour du Complexe Jonquière de Rio Tinto.

Cette étude, réalisée par la Chaire de recherche du Canada en Environnement et génétique des troubles respiratoires, analysera la diversité microbienne dans le nez de résidents en fonction de leur lieu de résidence, qu’ils vivent à proximité d’une usine, d’un milieu agricole ou en ville.

Ce qu'on veut voir, c'est le rôle de l'exposition à long terme aux métaux lourds anthropiques, c’est-à-dire, liés à l’activité humaine puis aux bactéries agricoles résistantes aux antimicrobiens sur la diversité des microorganismes. [...] Qu'est-ce qu'on retrouve comme diversité microbienne dans leur nez? Qu'est-ce qu'on trouve comme marqueur lié aux antibiorésistances? , a expliqué Catherine Laprise, professeure au département des sciences fondamentales à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et titulaire de la Chaire de recherche en santé du Canada sur l’étude des déterminants génétiques de l’asthme à l’émission Place publique.

La professeure Catherine Laprise.

Données préliminaires

Des données préliminaires devraient être dévoilées d’ici un an. Les chercheurs auront notamment accès à des données génétiques, génomiques et épigénétiques qui sont déjà disponibles depuis plus de 20 ans.

Mais l’étude, dans sa forme plus poussée, s’échelonnerait sur cinq ans, et aurait pour but de valider, ou non, les données préliminaires. Catherine Laprise espère ainsi obtenir le financement nécessaire pour que cette étude plus approfondie voie le jour.

On va être capable de croiser toutes ces données-là et on espère que les données préliminaires vont permettre de convaincre les organismes subventionnaires pour faire une étude beaucoup plus poussée. [...] C'est toujours important d'avoir les données probantes pour permettre aux équipes multidisciplinaires en lien avec les décideurs d'avoir une image plus claire pour prendre des décisions qui sont plus éclairées , a mentionné Catherine Laprise.

Rappelons qu’une enquête de Radio-Canada a permis de dévoiler l’automne dernier que l’Usine Arvida de Rio Tinto, située à Jonquière, rejette jusqu’à 25 fois plus de substances toxiques qu’une aluminerie moderne.

Les citoyens qui vivent autour de l’usine, qui fait partie du paysage d’Arvida depuis 1954, sont exposés à ces contaminants.

Selon des données colligées par le Registre québécois du cancer entre 2015 et 2019, le taux de cancer et de mortalité est considérablement plus élevé dans le secteur de Jonquière que dans le reste du Québec.

Questionnée sur le sujet en mai dernier, la santé publique régionale n’était pas en mesure de dresser des liens entre l’aluminerie d’Arvida et le taux de cancer à Jonquière.