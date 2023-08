Fouilles de dépotoir : Le Syndicat des employé-e-s de l’Impôt manifeste à Winnipeg

Des travailleurs du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt ont manifesté jeudi midi, à Winnipeg, aux côtés d'Autochtones qui demandent des fouilles dans le dépotoir Prairie Green pour retrouver les restes d'au moins deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

C'est la toute première fois qu'un groupe non autochtone co-organise une manifestation en soutien à cette demande. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la mobilisation.

La marche a commencé devant l'hôtel Fairmont au centre-ville de Winnipeg, là où des membres du Syndicat qui représente près de 38 000 employés de l'Agence du revenu du Canada sont en congrès à Winnipeg, jusqu'à samedi.

Ouvrir en mode plein écran Des Autochtones ont ouvert le cortège d'une manifestation coorganisé avec le Syndicat des employé-e-s de l'Impôt, jeudi à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

C'est des membres de la communauté autochtone qui était en tête du cortège, qui a terminé son action devant le Musée canadien pour les droits de la personne.

Pour le président du Syndicat des employé-e-s de l'impôt, Marc Brière, il était important de militer pour les droits de la personne et de dénoncer cette injustice épouvantable.

Parmi nos membres, on a des gens des Premières Nations et des Autochtones. Ils nous parlent et on les défend. Pour nous, un syndicat devrait avoir un rôle important à jouer au niveau social. On est un groupe organisé et on a une certaine influence pour dénoncer des injustices , affirme-t-il.

Marc Brière indique que plus de 200 de ses membres ont participé à cette manifestation.

Ouvrir en mode plein écran Marc Brière est président du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt. Photo : Radio-Canada

En juillet dernier, le gouvernement progressiste-conservateur de Heather Stefanson a annoncé sa décision de ne pas financer de fouilles dans le dépotoir Prairie Green, au nord de Winnipeg, où se trouveraient les restes humains, selon la police.

Au début du mois d'août, un porte-parole du nouveau ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones Gary Anadasangaree, indiquait que le Canada s'est engagé à agir, mais il ne peut le faire seul .

Nous avons besoin de la coopération de la province du Manitoba, car il y a des considérations juridictionnelles que nous ne pouvons pas ignorer. Tant qu'il n'y aura pas de coopération, les discussions sur les délais et le financement ne seront pas résolues , soutenait-il.

D'autres pressions à venir

Le président du Syndicat des employé-e-s de l'impôt, Marc Brière, affirme qu'il interpellera l'Alliance de la fonction publique du Canada pour accentuer les pressions sur les politiciens fédéraux.

De plus, M. Brière indique que son syndicat encouragera ses membres à écrire des lettres aux représentants du gouvernement du Manitoba et au conseil municipal de la Ville de Winnipeg pour exiger le respect pour les Premières Nations et surtout pour les femmes assassinées pour montrer que leur vie est aussi importante que celle des non-Autochtones .

Avec des informations d'Anne-Louise Michel