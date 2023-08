Le programme d’accès aérien bat de l’aile dans la région

Le programme d’accès aérien régional (PAAR) tarde à remplir ses promesses pour relancer le transport par avion en Abitibi-Témiscamingue.

En place depuis plus d’un an, le PAAR offre des billets d’avion aller-retour à 500 dollars entre les régions et les grands centres.

Selon les chiffres du ministère des Transports, ce sont un peu plus de 4500 voyageurs qui ont profité de cette offre pour transiter par les aéroports de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or dans la première année du programme, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Ce chiffre représente environ 10 % des 44 300 billets qui ont trouvé preneur au Québec, mais ce programme n’est pas suffisant, selon le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien D’Astous.

De savoir qu’on l’utilise, c’est bien. De voir que le gouvernement fait des efforts pour mettre des programmes en place et essaie de trouver des solutions pour améliorer la desserte, c’est vraiment intéressant. Par contre, on doit admettre que c’est marginal par rapport au nombre de vols qui sont effectués. Le programme, qui a été élaboré pour que les gens viennent ici faire un peu de tourisme, ce n’est pas quelque chose qui a eu la cote , estime-t-il.

Selon M. D’Astous, l’un des éléments sur lequel il faut travailler et que le programme ne touche pas, c’est justement celui de la qualité du service offert dans la région.

Je ne pense pas que cela ait amélioré la fiabilité de nos vols. Je crois qu'une région comme l’Abitibi-Témiscamingue doit avoir une desserte aérienne de première qualité. Si le service est bon et attrayant, les gens vont l’utiliser. On va continuer de faire des représentations pour que ce soit le cas. Et bien sûr, il va falloir que le gouvernement adapte les programmes , insiste celui qui est aussi préfet de la MRC Abitibi et maire d’Amos.

D’autres solutions

Pour sa part, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a demandé plus tôt cette semaine au gouvernement de trouver d'autres solutions pour relancer le transport aérien régional. Moins de la moitié des 98 000 billets disponibles ont trouvé preneur au cours de la première année du programme.

Ce ne sont pas les propositions qui manquent, mais une vision plus large du gouvernement qui s’obstine à dire que son programme va finir par fonctionner si on lui donne le temps. Je pense qu’on a suffisamment attendu. On peut faire autre chose, on peut faire plus, on peut faire mieux. On doit améliorer le PAAR. On peut le conserver, mais je crois qu’il a atteint sa vitesse de croisière , affirme M. Arseneau.

Parmi les améliorations qu’il propose, Joël Arseneau juge que le programme devrait permettre aux gens de voyager d’une région à l’autre sans passer par les grands centres. Sous sa forme actuelle, quelqu’un qui voudrait se rendre de Rouyn-Noranda aux Îles-de-la-Madeleine devra acheter deux billets.