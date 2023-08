La Fédération canadienne des contribuables appelle à la réduction de la taxe sur l’essence

Jeudi, la Fédération canadienne des contribuables (FCC) a demandé aux gouvernements fédéral et provincial la réduction de la taxe provinciale sur l'essence, lors de la présentation de son rapport sur les prix du carburant en Saskatchewan.

Selon l’organisme qui a animé une conférence de presse devant une station-service de Regina, environ 30 % du prix à la pompe est composé de taxes.

Les familles payent 46 % par litre en taxes fédérales et provinciales. Quand vous faites le plein, vous payez 30 $ de taxes sur votre facture totale , indique le directeur des Prairies de la Fédération canadienne des contribuables, Gage Haubrich.

L’organisme dénonce ainsi les effets de la taxe carbone fédérale sur les prix à la pompe. Une mesure selon le FCC qui représente en ce moment 14.3 cents par litre d'essence, mais qui va s'accroître jusqu'à 54.4 cents par litre en 2030.

Cette taxe avait été instaurée par le gouvernement fédéral qui vise à reconnaître les coûts associés à la pollution et éventuellement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une décision que comprend le professeur de génie industriel à l’Université de Regina, Amr Henni.

Publicité

Sans l'intervention du gouvernement fédéral, on n’aura aucun effet sur le climat, si on le laisse aux individus, ils prendront la facilité, c'est d'utiliser l'essence. Pour les compagnies, on a compté sur elles, pour faire sa propre police, pour diminuer les gaz à effet de serre, et ils n'ont jamais réussi ,explique Amr Henni, qui précise que la solution réside dans l'électrification des transports.

D'après la Fédération canadienne des contribuables (FCC), les Albertains déboursent moins que les Saskatchewanais à la pompe, une situation qui s'explique selon elle par l'absence d'une taxe provinciale sur l'essence en Alberta.

Néanmoins, reconnaît la FCC , la proportion de taxes en Saskatchewan est l'une des plus faibles au pays.

Avec les informations de Raphaële Frigon