Deux Estriens racontent leur évacuation des Territoires du Nord-Ouest en raison des feux

Parmi les 20 000 personnes des Territoires du Nord-Ouest qui sont forcées d'évacuer leur domicile en raison des feux de forêt, se trouvent deux Estriens qui habitent maintenant le territoire et qui racontent leur périple pour se sauver de la fumée et des flammes. Ils décrivent des moments stressants vécus dans les derniers jours, mais un soulagement d'avoir quitté la région.

L'ordre d'évacuation a été lancé mercredi soir. Les Ténois ont dû passer par des embouteillages monstres sur la seule route qui sépare les T.N.-O. de l'Alberta ou se dénicher un billet d'avion vers une autre province.

L'Estrien José Audet qui réside maintenant à Yellowknife a fait le choix de partir par les airs vers Vancouver. Il revient sur les dernières heures. On ne savait pas trop ce qui allait se passer, on ne savait pas trop si on allait avoir cet ordre-là d'évacuer ou non , raconte-t-il. C'est arrivé sans trop de surprise, mais c'est arrivé à point parce que les gens commençaient à être un peu stressés , poursuit l'Estrien, en entrevue au Téléjournal Estrie.

Ouvrir en mode plein écran José Audet de passage au Téléjournal Estrie Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Téléjournal Estrie

Il faut comprendre qu'il y a une seule route qui se rend ou qui sort de Yellowknife et cette route-là était fermée jusqu'à tout récemment. Donc c'était difficile de savoir si on allait même pouvoir sortir. C'était beaucoup d'incertitude.

José Audet explique ne pas être le seul à avoir fait le choix de ne pas passer par la route puisque le feu n'était pas loin. L'aéroport était complètement plein , ajoute-t-il. Évidemment, les gens essaient de sortir le plus rapidement possible.

M. Audet indique qu'il passera quelques jours près de Vancouver, à l'île Galiano, chez des amis en télétravail. Je vais passer un peu de temps de quiétude là-bas. Ça a été un peu stressant dernièrement.

Course contre la montre par la route

Jade Marchand a plutôt fait le choix de quitter le territoire par la route. Cette Estrienne qui habite Yellowknife a roulé pendant plus de 13 heures et rapporte que la dernière semaine a été stressante dans la capitale en raison de la présence de la fumée et de la menace du feu. Lors de son passage à l'émission Vivement le retour jeudi après-midi, elle se trouvait sur la route à environ 45 minutes de High Level.

C'était assez spécial et stressant. On a fait les bagages en urgence et on a quitté la maison aux alentours de 2 heures du matin et on roule depuis sans arrêt pour sortir de la fumée et des feux.

On est sortis dans la nuit. On a reçu une alerte, mais on s'y en attendait en fait, on était tous prêts à quitter , relate-t-elle. On est en sécurité et on arrive bientôt dans le genre de camp de réfugiés.

Puisqu'elle est partie dans la nuit, Jade Marchand a évité les embouteillages, mais elle soutient qu'un épais nuage de fumée obstruait la vue sur la route.

Elle ajoute qu'il y a une grande communauté francophone en Alberta et qu'elle pourra y retrouver ses amis et ses collègues, en plus d'avoir accès à de l'essence et de la nourriture gratuitement.