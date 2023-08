Contamination transfrontalière des eaux : la C.-B. est à présent ouverte à une enquête

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a changé son fusil d'épaule concernant une enquête demandée depuis longtemps sur la contamination des eaux américaines par ses mines, ouvrant ainsi la voie à des progrès sur une question qui a attiré l'attention du président Joe Biden.

La province a confirmé qu'elle serait désormais favorable à ce que la Commission mixte internationale (CMI), un organisme créé en 1909 pour résoudre les conflits liés à l'eau entre les deux pays, joue un rôle dans une telle enquête.

La Colombie-Britannique a proposé que la Commission mixte internationale joue le rôle d'une tierce partie neutre, réunissant des représentants pour partager les progrès, valider les problèmes et les faits, et recueillir des informations d'une manière respectueuse et inclusive des connaissances autochtones , a déclaré le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, George Heyman, dans un courriel.

Le gouvernement du Canada étudie notre proposition , a-t-il ajouté.

Il s'agit d'un geste important de la part de la province, qui s’affaire depuis longtemps à trouver des façons d’atténuer la contamination au sélénium provenant des mines de charbon de la vallée de l'Elk, qui appartiennent à Teck Resources.

Bien que Teck ait dépensé 1,4 milliard de dollars pour la surveillance, la gestion, la recherche et le traitement des eaux, les niveaux de cet élément toxique pour les poissons restent élevés dans celles qui se déversent dans le lac Koocanusa, un réservoir qui traverse la frontière entre les États-Unis et le Canada et qui alimente les rivières américaines.

Depuis mai 2022, la Commission cherche à faire participer les deux pays à une enquête sur le problème. Cette enquête est soutenue par l'administration Biden, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, les États du Montana et de l'Idaho, ainsi que par les Premières Nations et les groupes de défense de l'environnement de part et d'autre de la frontière.

Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau ont tous deux promis qu'un accord serait conclu d'ici la fin de l'été. Toutefois, la résistance de la Colombie-Britannique à l'idée de voir un organisme international s'immiscer dans son arrière-cour a bloqué les progrès jusqu'à présent.

Un changement bien accueilli

C'est une très bonne nouvelle , a déclaré Tom McDonald, président de la Confédération des tribus Salish et Kootenai dans le Montana. « Il nous reste six semaines pour respecter le calendrier. Il est essentiel d'agir immédiatement. »

Kathryn Teneese, présidente du conseil de la Nation Ktunaxa, en Colombie-Britannique, s'est également félicitée de cette décision.

Nous sommes très heureux qu'ils aient changé de ton , a-t-elle affirmé.

Le Canada n'a pas voulu dire comment le changement d'avis de la Colombie-Britannique pourrait influencer les discussions sur la mise en place de l'enquête.

Les discussions entre nos fonctionnaires et avec les Nations autochtones [...] se sont poursuivies sur cette question , a indiqué Jean-Pierre Godbout, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un courriel. Nous sommes déterminés à poursuivre ces efforts afin de trouver ensemble une solution appropriée pour garantir la santé du bassin hydrographique.

Mais Tom McDonald et Kathryn Teneese rappellent que la Commission, établie en vertu d'un traité officiel entre le Canada et les États-Unis, a son propre processus qui fonctionne depuis 114 ans et qu'il ne faut pas l'édulcorer.

Dans un courriel, la porte-parole de l'ambassade des États-Unis, Ariel Pollock, a également apporté son soutien à la Commission.

La commission est particulièrement bien placée pour répondre au besoin de recommandations impartiales et de communication transparente, pour instaurer la confiance et pour forger une compréhension commune de cette question entre les gouvernements locaux, autochtones, étatiques, provinciaux et fédéraux, ainsi qu'entre les parties prenantes et le public dans les deux pays , a-t-elle précisé.

Ouvrir en mode plein écran L'eau provenant des précipitations s'écoule à travers un terril, une accumulation de résidus de l’exploitation minière, et transporte le sélénium et d'autres constituants dans les cours d’eau. Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis

Teck Resources veut collaborer

Chris Stannell, porte-parole de Teck, a déclaré que l'entreprise collaborerait à une enquête conjointe.

Nous sommes favorables à une coopération transfrontalière accrue en matière de gestion de la qualité de l'eau afin de protéger la santé aquatique, de faire respecter les droits des Autochtones et de maintenir une exploitation minière responsable dans la vallée de l'Elk , a-t-il écrit dans un courriel.

Selon lui, la société élimine désormais jusqu'à 99 % du sélénium dans l'eau traitée, bien qu'une grande partie du sélénium qui s'écoule dans le bassin versant provienne de l'accumulation de roches stériles pendant des décennies.

Les niveaux de sélénium dans le bassin versant de la rivière Elk sont nettement supérieurs aux recommandations sanitaires de la Colombie-Britannique, et ce, depuis des années. Des niveaux élevés ont également été mesurés du côté américain du lac Koocanusa.

Le sélénium nuit aux populations de poissons en réduisant leur succès de reproduction.