Meurtre de Kyla LaPointe : sa famille empêchée de porter un vêtement à son effigie

La situation a été tendue au palais de justice de Moncton, jeudi, avant la comparution des trois personnes accusées d’avoir tué Kyla LaPointe. Les proches de la victime ont failli ne pas pouvoir entrer dans la salle d’audience en raison des vêtements qu’ils portaient.

Megan Marten, Dana Livingston Mundell et Dylan Alexander Jackson ont comparu en Cour provinciale en fin d’avant-midi. Ils sont coaccusés du meurtre au deuxième degré de Kyla LaPointe.

Cette femme de 32 ans – originaire de Bathurst et établie à Moncton – a été poignardée le 11 juillet dans un quartier résidentiel de Moncton. Elle est décédée quelques heures plus tard.

Des proches de la victime, dont sa mère et son beau-père, étaient présents. Comme lors de la dernière comparution des coaccusés, ils portaient des t-shirts violets sur lesquels on pouvait voir sa photo et la mention #JusticeForKyla .

Alors qu’ils attendaient le début de l’audience, dans le corridor du palais de justice, des shérifs les ont avisé qu’ils ne pouvaient pas entrer dans la salle vêtus de leurs t-shirts. Le ton est monté et la situation s’est rapidement tendue.

Kyla Cindy LaPointe, 32 ans, était membre du conseil d'administration Youth in Care Canada. Elle était aussi intervenante au Réseau des Jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick et chez New Brunswick Adoption.

Les shérifs ont expliqué qu’un règlement interdit le port de tels vêtements dans les salles d’audience. Les proches ont argumenté qu’ils les avaient portés sans problème lors de la dernière audience.

Évidemment, je suis devenue très émotive, parce que rien n’allait m’empêcher d’être dans la salle d’audience pour ça , a expliqué la mère de la victime, Nicole Blanchard, à sa sortie du palais de justice.

Les proches ont finalement accepté de se plier aux exigences, à contrecœur. Ils ont pu entrer dans la salle d’audience.

Nous avons donc mis nos t-shirts à l’envers pour entrer dans la salle d’audience. Dès que nous sommes sortis, nous les avons remis à l’endroit. Ma fille ne sera jamais oubliée. Je vais me battre tant que je n’aurai pas de justice pour ma fille , a affirmé Nicole Blanchard.

Pour la mère de Kyla LaPointe, Nicole Blanchard, les procédures sont difficiles à supporter.

Cette résidente de Bathurst portait des ongles violets et des lunettes violettes. Ses cheveux étaient aussi violets.

La couleur préférée de Kyla était le violet. C’est pourquoi nous avons choisi cette couleur , a-t-elle affirmé.

Le beau-père de la victime, Serge Blanchard, tenait lui aussi à porter son t-shirt violet. C’est pour lui une façon de lancer le message qu’il ne l’oubliera jamais. Le refus des shérifs de le laisser porter ce vêtement l’a dérangé.

Il y a des émotions de peine, il y a des émotions de rage. C’est toutes sortes d’émotions. C’est la première fois qu’on subit une cour comme ça. On ne connaît pas tous les processus , a-t-il expliqué.

Radio-Canada Acadie a contacté le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick pour savoir quel règlement interdit le port de vêtements comme ceux des proches de Kyle LaPointe. Nous n’avons pas encore reçu de réponse.

Un autre ajournement pour les trois coaccusés

Lors de l'audience, les avocats des trois coaccusés ont expliqué qu'ils venaient tout juste de recevoir la preuve. Ils ont demandé et obtenu un ajournement jusqu’à la semaine prochaine.

Les procédures avancent à pas de tortue depuis plusieurs semaines.

La mère et le beau-père de la victime ne cachent pas que cela est frustrant, d’autant plus qu’ils se déplacent de Bathurst pour assister à toutes les audiences. C’est cinq heures de route, aller-retour. Mais on ne lâche pas , affirme Serge Blanchard.

La lenteur des procédures n’est pas facile pour les proches de Kyla LaPointe.

La famille de Kyla LaPointe est frustrant par la lenteur du processus judiciaire.

Ils ont cependant pu rencontrer le procureur de la Couronne après l’audience. La discussion leur a permis de mieux comprendre ce qui explique les délais.

C’est dûr, comme mère. C’est dûr pour la famille. On veut que le procès ait lieu, on veut que justice soit rendue. Mais on veut que ce soit fait comme il le faut , a affirmé Nicole Blanchard.

Serge Blanchard a abondé dans le même sens que son épouse.

C’est comme frustrant. C’est l’émotion. Mais aujourd’hui on a été capable de savoir plus d’informations au niveau de la cour, pour quelles raisons ça se passe comme ça. En fin de compte, c’est pour mieux avoir des résultats à la fin. Ils ont dit que s’ils font ça trop vite, il n’y aura pas de justice.

Megan Marten, Dana Livingston Mundell et Dylan Alexander Jackson seront de retour en Cour provinciale le 25 août. Les dates de leur enquête préliminaire devraient alors être fixées.