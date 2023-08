Des producteurs de cidre dénoncent une majoration provinciale plus élevée sur leur produit

En Alberta, la majoration appliquée au cidre par l'organisme de réglementation des boissons alcoolisées de la province est plus élevée que celle attribuée à la bière artisanale, au grand dam des producteurs. Ils appellent la province à revoir ses barèmes pour cette boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pomme.

Une pétition a été lancée à cet effet par Dennis Scanland, propriétaire de SunnyCider, une cidrerie située dans le nord-est de Calgary. Il souhaite ainsi pousser la Commission des jeux du hasard, de l’alcool et du cannabis de l’Alberta (AGLC) à aligner la majoration du cidre sur celle des petits brasseurs artisanaux de la province.

En Alberta, contrairement à la plupart des autres provinces qui appliquent une taxe provinciale sur les alcools, la vente au détail d'alcools est privatisée, mais l' AGLC ajoute une majoration à tout produit alcoolisé vendu dans la province.

Cette majoration varie en fonction de facteurs tels que la teneur en alcool, le type de boisson et la taille de l'entreprise. Pour le cidre, elle varie de 0,32 $ à 1,81 $ le litre. En comparaison, les petits brasseurs de bière artisanale paient une majoration de 0,10 $ à 0,80 $ le litre.

Ouvrir en mode plein écran Dennis Scanland est à l'origine de la pétition à l'intention de la Commission des jeux du hasard, de l’alcool et du cannabis de l’Alberta (AGLC). Photo : Fournie par Dennis Scanland

Un frein à la croissance de l'industrie

Dennis Scanland explique que la bière et le cidre ont une teneur en alcool similaire, mais que les consommateurs doivent payer beaucoup plus cher pour le cidre que pour la bière.

De ce fait, il pense que ces taxes plus élevées freinent la croissance de l'industrie locale du cidre et entraînent une diminution du nombre de cidres sur les étagères des magasins d'alcool de l'Alberta. C'est pour cette raison que je veux que cela change, pour augmenter la quantité de cidres sur le marché et aider [ainsi] à établir un peu plus de croissance en Alberta.

Dans un communiqué, l' AGLC répond qu'en vertu de Règlement sur les aliments et drogues du Canada, le cidre est considéré comme un produit différent de la bière [...] et est donc classé différemment .

Publicité

De plus, d’après l’organisme, les taux de marge ont traditionnellement été fixés par catégorie . Il ajoute qu’il revoit régulièrement les taux de marge.

L'autorité note également que les petits brasseurs peuvent bénéficier d'un taux réduit (le taux standard est de 1,25 $ dollar par litre), mais que les autres petits fabricants de boissons rafraîchissantes, notamment le cidre, ne bénéficient d'une majoration réduite que pour les produits qu'ils autodistribuent.

Dennis Scanland explique qu'il n'est pas toujours en mesure de distribuer lui-même ses produits, ce qui entraîne des majorations plus élevées.

Adrian Di Marino sert de la bière et du cidre dans son bar Elite Brewing, à Calgary. Il souhaiterait aussi que la majoration appliquée au cidre soit équivalente à celle destinée à la bière.

Il affirme maintenir les mêmes prix pour les deux produits, mais il explique que les marges de profit sont nettement différentes. De tout ce que nous produisons, le cidre est le plus cher.

Il ajoute que le cidre est nettement plus cher à produire que la bière, notamment en raison du coût des ingrédients de base.

Avec les informations de Jennifer Dorozio et Rick Donkers