La procédure judiciaire enclenchée par Alexis Deschênes rejoint les objectifs du Bloc québécois de défendre le poids des régions à la Chambre des communes, affirme le chef du parti, Yves-François Blanchet.

L’avocat gaspésien et l’organisme Droits Collectifs Québec ont lancé une poursuite à l’encontre d’Élections Canada et du procureur général du Canada. Ils souhaitent annuler la décision d’abolir la circonscription fédérale d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, annoncée lors du dévoilement du redécoupage électoral en juin dernier.

La démarche de protéger le poids politique des régions et de la Gaspésie est quelque chose qu’on soutient de tout cœur de notre côté , affirme le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Il précise cependant que son groupe politique n’est pas à l’initiative de cette bataille judiciaire.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet donne son soutien au recours judiciaire visant l'abolition d'une circonscription fédérale dans l'Est.

C’est un citoyen qui a choisi de contester la démarche et d’aller en Cour sur la nouvelle carte électorale , contextualise-t-il.

Selon Yves-François Blanchet, la nouvelle carte électorale fédérale au Québec serait probablement avantageuse pour le parti. Mais notre responsabilité est de faire en sorte qu’on n’affaiblisse pas les régions du Québec, en particulier la Gaspésie au bénéfice des grands centres urbains ou des banlieues élargies , soutient le chef du parti.

D’après le professeur éminent de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Benoît Pelletier, les tribunaux portent attention aux dynamiques sociales. Les tribunaux, sans le dire vraiment, prennent bonne note du soutien populaire , avance-t-il. C’est pourquoi l'avocat québécois estime que la mobilisation de la population devrait être déterminante.

Si la population de la Gaspésie est très mobilisée derrière cette cause, si elle réussit à développer un consensus politique autour de cette cause, alors tout devient possible.