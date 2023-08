Flair Airlines lance un programme pour accélérer la formation des pilotes

La compagnie aérienne Flair Airlines lance un programme de formation de pilote qui vise à accélérer le temps qu'il faut au Canada pour que de nouveaux pilotes obtiennent un emploi aux commandes de gros jets commerciaux.

Le programme du transporteur à bas prix établi à Edmonton permettra aux candidats de se retrouver dans le cockpit de l'un des Boeing 737 de la compagnie dans un délai de 18 mois.

La sélection de la première cohorte de candidats aura lieu à l’automne et les aspirants pilotes commenceront le programme en janvier 2024.

L’initiative est le résultat d’un partenariat entre le transporteur, l’école de pilotage privée Genesis à Collingwood, en Ontario, et Canada Training Solutions, une entreprise qui cherche à innover les programmes de formation destinés aux pilotes.

Publicité

Le prix total de la formation, qui aura lieu à l’école de pilotage de Genesis, est d'environ 145 000 $.

Ce programme est une première au Canada pour un transporteur national et il nous permettra de contribuer à la croissance et à la durabilité de la main-d'œuvre dans le secteur de l'aviation au pays , indique Stephen Jones, président et directeur général de Flair Airlines.

Si le programme est le premier comme tel au pays, le président du transporteur souligne qu’il sera similaire à d'autres, offerts en Europe où les pilotes débutants sont formés directement pour les rôles de copilote sur les gros Boeing 737 et Airbus A320.

Cela est contraire au modèle canadien, où les pilotes ont toujours dû passer de nombreuses années à piloter de petits avions sur des trajets régionaux, avant que les grands transporteurs ne les embauchent pour piloter des engins tels qu’un Boeing 737 qui peut transporter jusqu’à 220 passagers.

L'industrie aéronautique au Canada fait toujours face à la pénurie de pilotes qui a explosé au cours de la pandémie de COVID-19. Elle a vite exercé une pression sur la main-d'œuvre du secteur.

Publicité

Dans un communiqué de presse partagé jeudi, Flair affirme que son programme respectera les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie et générera une série de pilotes hautement qualifiés pour la compagnie aérienne.

Les conditions préalables incluent la détention d'un diplôme d'études secondaires ou son équivalent, un âge d'au moins 18 ans et la maîtrise de l'anglais.

Avec les informations de La Presse canadienne