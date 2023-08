Que se passe-t-il avec L’éveil d’un champion et l’Oscar de Sandra Bullock?

Le film L’éveil d’un champion (The Blind Side, 2009), récit initiatique culte qui retrace l’ascension vers la gloire du joueur de football Michael Oher, fait l’objet d’une controverse depuis plusieurs jours.

L’athlète américain soutient que le film est basé sur un mensonge. Des internautes vont jusqu’à demander aux Oscars de retirer à Sandra Bullock son trophée de meilleure actrice pour le rôle de Leigh Anne Tuohy, représentée comme étant la mère adoptive de Michael Oher dans le long métrage.

Pourquoi Michael Oher affirme-t-il que l’histoire de L’éveil d’un champion est fausse?

Le film L’éveil d’un champion relate la jeunesse de Michael Oher dans une pauvreté abjecte, son adoption par les Tuohy, une riche famille blanche, et son parcours jusque dans la NFL.

Or, Michael Oher n’a jamais été adopté par la famille Tuohy, selon des documents juridiques obtenus par ESPN. Il a plutôt été mis en tutelle juste après son 18e anniversaire.

Au Tennessee, où l’ex-joueur de la NFL a grandi, une mise sous tutelle empêche la personne concernée de prendre des décisions pour elle-même. Ce mécanisme est souvent utilisé dans des cas de problèmes de santé ou de handicap.

Ouvrir en mode plein écran Michael Oher a disputé 8 saisons dans la NFL entre 2009 et 2016. Photo : Associated Press / Marcio Jose Sanchez

Dans ce cas-ci, la manœuvre soulève des questions sur le paternalisme, les dynamiques raciales et le pouvoir.

Michael Oher affirme avoir découvert en février 2023 qu’en consentant à la tutelle de la famille Tuohy, il ne gagnait pas de lien familial formel avec les Tuohy, à son grand chagrin et embarras.

Le mensonge de l’adoption de Michael a permis à ses tuteurs Leigh Anne Tuohy et Sean Tuohy de s’enrichir à ses dépens , peut-on lire dans une pétition légale déposée dans un tribunal du Tennessee lundi.

L'ancien joueur de 37 ans avance que la famille Tuohy a gagné des millions de dollars grâce à lui, tandis qu’il n’a pas reçu la moindre part des profits d’une histoire qui n’aurait pas existé sans lui . Il demande aux tribunaux d’être dédommagé financièrement.

Que répond la famille Tuohy?

De son côté, la famille Tuohy affirme que Michael Oher savait très bien qu’il n’avait pas été adopté, comme en témoignent des passages de son premier livre Beat The Odds: From Homeless, to the Blind Side, publié en 2011.

Le clan Tuohy affirme ne plus être en lien avec Michael Oher depuis une dizaine d'années, et qu’il est devenu de plus en plus menaçant envers lui.

Ouvrir en mode plein écran Sean Tuohy et Leigh Anne Tuohy seraient devenus tuteur et tutrice de Michael Oher en 2004. Photo : Associated Press / Gerald Herbert

Il soutient avoir mis sous tutelle Michael Oher, car le processus était plus rapide qu'une adoption. Il explique qu’il cherchait à dissiper les inquiétudes de la National Collegiate Athletic Association, la ligue dans laquelle jouait Michael Oher, qui remettait en doute ses intentions.

La mise sous tutelle aurait aussi facilité l’obtention d’une assurance maladie et d’un permis de conduire pour Michael Oher, tout comme son entrée au collège, toujours selon la famille.

Qui a empoché les profits de L’éveil d’un champion?

Le film L’éveil d’un champion, qui est inspiré du livre du même nom de Michael Lewis (Moneyball), a récolté plus de 400 millions de dollars de recettes en salles.

Michael Oher soutient n’avoir rien touché de cette somme alors que la famille Tuohy aurait empoché plusieurs centaines de milliers de dollars, selon les documents déposés devant les tribunaux,

Sean Tuohy, le patriarche du clan Tuohy, a pour sa part affirmé au Daily Memphian ne pas avoir fait d’argent avec le film .

Il explique avoir reçu de Michael Lewis, qui est aussi l’ami d’enfance de Sean Tuohy, la moitié de l’argent offert pour les droits de l’histoire, ce qui correspondait à environ 19 000 dollars par membre de la famille.

Michael Lewis a appuyé cette version des faits au Washington Post, soulignant que personne impliqué dans l’histoire du film n’avait vu les millions de dollars de profits générés par celui-ci.

L’auteur soutient que la famille Tuohy et lui avaient reçu environ 474 000 dollars chacun grâce aux profits du film, et que Michael Oher avait refusé sa part. Il dit que les Tuohy auraient investi la part de l’ex-athlète dans un fonds fiduciaire.

Frustré, Michael Lewis montre du doigt Hollywood. La façon dont fonctionne la comptabilité à Hollywood est scandaleuse, mais l'argent n'est pas dans la poche de la famille Tuohy.

Et Sandra Bullock, dans tout ça?

Sur les réseaux sociaux, des internautes s’en sont pris à l’actrice Sandra Bullock, qui a joué la mère adoptive de Michael Oher dans L’éveil d’un champion, lui demandant de rendre l’Oscar qu’elle a gagné en 2010 pour son rôle. L’actrice, de son côté, ne s’est pas exprimée sur le sujet.

Quinton Aaron, le comédien qui a joué Michael Oher dans le film, a pris sa défense dans une entrevue avec TMZ. Sandra Bullock a offert une performance brillante dans le film. Cela ne devrait pas être terni par quelque chose qui n’a rien à voir avec elle.

Avec les informations de Washington Post, Variety, CBC et USA Today