La morue polaire, qui est l'espèce marine la plus abondante dans l'océan Arctique, est menacée par le réchauffement des eaux.

L’océanographe et biologiste marin Maxime Geoffroy, chercheur à l’Institut maritime de l’Université Memorial de Terre-Neuve, explique que la morue polaire (Boreogadus saida) est un poisson fourrage, mangé par d’autres animaux.

La principale conclusion, c’est que l’habitat de la morue arctique [...] va diminuer avec la fonte de la glace, mais aussi avec le réchauffement des eaux en Arctique, puis jusque dans les eaux du Labrador et certaines régions de Terre-Neuve , dit Maxime Geoffroy, auteur d’une récente étude sur la question.

Dans les zones de l’Arctique où le réchauffement de l’océan est le plus évident — comme dans la baie de Baffin — la diminution de la morue polaire aura des effets néfastes au niveau environnemental et économique, soutient le chercheur.

Le turbot, le flétan du Groenland, se nourrit en grande partie sur la morue arctique en baie de Baffin, où nos pêcheurs vont , dit-il. S’il y a une diminution dans ces régions parce que c’est une région qui réchauffe rapidement, il pourrait y avoir une diminution éventuelle du stock de flétans.

Un poissonnier lance un gros flétan sur une table au Fulton Fish Market, le 29 mars 2013 à New York. Photo : Associated Press / John Minchillo

La température plus chaude de l’Arctique va attirer des espèces qui habitent l’Atlantique et le Pacifique.

Maxime Geoffroy redoute que la diminution du nombre de morues polaires ait un effet en cascade sur les écosystèmes.

Ça va faire un changement dans la quantité d'énergie qui est transférée des algues aux zooplanctons, et ensuite à travers la morue arctique aux plus gros poissons, mais aussi aux mammifères marins et aux oiseaux , raconte-t-il.

Des têtes de morues polaires (Boreogadus saida) pêchées dans la mer de Barents, à une usine de transformation du poisson près de Sommarøya, en Norvège, le 31 janvier 2013. Photo : Reuters / Alister Doyle

Tout n'est pas sans espoir pour la morue arctique. L'étude menée par Maxime Geoffroy a examiné plusieurs régions et a relevé des aspects plus positifs.

Dans la région arctique centrale, vers le pôle Nord, ainsi que dans le réseau d'îles au milieu de l'Arctique canadien, le réchauffement se fait, mais n'est pas aussi critique.

Maxime Geoffroy est chercheur à l'Institut maritime de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Il y a un peu moins de glace, mais il y en a encore. Il fait un peu plus chaud, mais il ne fait quand même pas extrêmement chaud comme ce serait en Atlantique Nord, par exemple , mentionne-t-il.

Par conséquent, il croit qu'il y a des conditions pour que la morue arctique soit plus abondante à court ou à moyen terme , préservant ainsi une certaine diversité typée arctique, donc endémique .

Prochainement, Maxime Geoffroy va concentrer ses recherches sur l’effet que l'acidification des océans peut avoir sur la morue polaire et ses habitudes de migration.

D’après le reportage de Kyle Mooney