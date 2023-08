Une trentaine de personnes se sont réunies pour dénoncer la réduction des services de l’urgence du CLSC de Paspébiac dans la nuit de mardi à mercredi. Selon elles, les services doivent être accessibles 24 heures par jour, sept jours sur sept.

Devant l’établissement de santé, des citoyens et des membres du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ) ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’avenir des soins de santé dans leur région.

Même si un médecin et une infirmière ont été trouvés in extremis pour assurer le service au CLSC de Paspébiac, les manifestants déplorent que l’information n’ait pas été transmise à la population.

Le CISSS de la Gaspésie a dû concentrer ses effectifs disponibles à l’Hôpital de Maria, situé à plus de 60 kilomètres, mardi soir.

Il faut savoir que, même en cas de fermeture partielle, toutes les ambulances du territoire sont détournées vers Maria [­… ] Mais dans une situation d'urgence, ce sont les secondes et les minutes qui comptent , dénonce le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold.

Ouvrir en mode plein écran Pier-Luc Bujold tient une affiche arborant le thème de la mobilisation du 17 août, « Ensemble pour l'urgence de Paspébiac! » Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Les infirmières du CLSC de l’urgence de Paspébiac sont très compétentes. Par contre, elles n’ont jamais eu de formation en traumatologie [...] elles ne connaissent pas l’urgence de Maria , ajoute-t-il. Un facteur qui peut allonger le temps d’action et potentiellement mettre des patients en danger.

Publicité

Jongler avec la pénurie de main-d’œuvre

Le CISSS de la Gaspésie a déclaré par écrit que la fermeture prévue de l’urgence de Paspébiac était une mesure exceptionnelle et que son objectif demeure d’offrir des soins et des services de qualité aux citoyens de la Gaspésie. Il assure travailler à trouver des solutions qui permettront d’améliorer la situation.

La Dre Nathalie Guilbault, directrice des services professionnels au CISSS de la Gaspésie, explique qu’en saison estivale, quand une personne dans une équipe ne peut pas se présenter, il est encore plus difficile de trouver du remplacement.

La seule solution qui s’est présentée à l'équipe du CISSS, mardi, a été de transférer du personnel de l’équipe d’urgence du CLSC de Paspébiac.

Des élus inquiets, mais rassurants

Je pense que, dans le contexte d’aujourd’hui, avec ce qu’on voit dans la société avec la pénurie de main-d’œuvre dans pratiquement tous les domaines, il faut être conscient que ça risque de se reproduire , rappelle Eric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure

On veut s’assurer que le CISSS est capable d’offrir les services à la population , ajoute-t-il.

S’il y avait eu un accident majeur, le patient aurait été transféré à l’Hôpital de Maria , explique de son côté Marc Loiselle, maire de Paspébiac.

Il n’y a pas eu de fermeture totale. C’était peut-être plus un bris de service, c'est-à-dire qu’il y avait un médecin sur place et une infirmière, mais on a eu un manque d’effectifs , explique le maire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Paspébiac, Marc Loisel Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Ce dernier se dit rassuré de ses discussions avec le CISSS de la Gaspésie, qui sera en mesure d’assurer une présence d'employés en permanence au CLSC de Paspébiac, selon lui.

Différentes ruptures de services ont eu lieu depuis le début de l’été en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, notamment dans les services d'obstétrique de Gaspé et d’Amqui.

D’après les informations de Véronique Duval