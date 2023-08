Le sentier multifonctionnel du parc de la Pointe-des-Américains à Alma bientôt accessible

Aménagé au coût de 1,5 million de dollars, le sentier multifonctionnel de 2,5 kilomètres situé au parc de la Pointe-des-Américains à Alma sera bientôt accessible. Il reste toutefois quelques semaines de travaux.

C'était l'une des promesses électorales de la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont. Le conseil municipal avait comme objectif de rendre accessible le sentier au plus grand nombre, y compris les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées.

Quand je suis rentrée, je me suis dit : "C'est formidable le legs qu'on va laisser à nos citoyens." En entrant, on voit nos sous-bois, on voit le soleil entrer à travers les arbres. On est en pleine sécurité. On sait exactement où on s'en va et on est à proximité de la maison , a expliqué Mme Beaumont.

Le sentier, en pierre concassée et à certains endroits en asphalte, mesure trois mètres de large pour permettre la circulation simultanée dans les deux sens.

Un citoyen emballé par le projet discute avec la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont.

Respect de l’environnement

La mairesse assure que les travaux ont été réalisés en respect de l'environnement.

Quand ça a été le temps d'élaguer à l'intérieur de ce que l'on prévoyait, les arbres majestueux, c'était clair qu'on n’y touchait pas à moins d'une intervention obligatoire. [..] On a dû procéder, parce que ça nous était exigé par le ministère de l'Environnement, à venir transférer le sentier qui longeait les berges le long de la rivière Petite-Décharge pour ne pas détruire la bande riveraine , a ajouté la mairesse d’Alma.

Une dizaine de ponceaux ont été installés le long du parcours dont certains pour faciliter la circulation des amphibiens.

Deux traverses seront aménagées pour les vélos de montagne. Une partie asphaltée d'une inclinaison de 6,4 % a été réalisée pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Je l'ai essayé avec mon garçon de neuf ans et j'ai trouvé ça assez ardu comme remontée , a avoué le citoyen Benoît Poiraudeau.

C'est merveilleux, parce que l'été, on ne pouvait pas vraiment utiliser le sentier. Il y avait trop de bouette quand il y avait de la pluie. Moi, je marche avec mon chien, alors dans ce temps-là, c'est plus tannant. Je le faisais beaucoup l'hiver parce qu'avec les trails de motoneige, ça me fait une randonnée de plus pour l'été, a ajouté pour sa part Louis Gagnon, aussi résident d’Alma.

Le nouveau sentier de la Pointe-des-Américains compte une dizaine de ponceaux.

Des citoyens s’étaient opposés au projet de la Ville, estimant entre autres que la quiétude des sentiers déjà existants serait perdue. Un registre référendaire a été ouvert en mai 2022, mais le nombre de signatures requises n’a pas été atteint pour rejeter l'emprunt.

Je comprends qu'il y a des gens qui voyaient le développement autrement de cette forêt. C'est sûr que nous on parle d'inclusion. Donc ça demandait des travaux importants. J'ai bien hâte de voir quels vont être les commentaires , a fait valoir la mairesse d’Alma Sylvie Beaumont.

Deuxième phase à venir

Le sentier sera accessible en septembre et l'inauguration officielle aura lieu le printemps prochain, le temps que tous les travaux de finition soient réalisés, dont ceux de revégétalisation.

D'ici là, un bloc sanitaire sera construit à l'image du camp de pêche utilisé au tournant du 20e siècle, en guise de clin d'œil aux Américains qui venaient y pêcher.

Des panneaux d'interprétation seront aussi installés pour décrire la faune et la flore et pour faire connaître l'histoire de cette fameuse pointe.

La carte présente le projet tel qu'il a été annoncé au départ. Le trajet n'a pas été modifié, mais il n'y aura que deux traverses pour les vélos de montagne plutôt que quatre.

Le conseil municipal d’Alma veut aussi que ce sentier rejoigne la Véloroute des Bleuets, possiblement via la rue de La Gare.

Les détails seront annoncés lors d'une annonce officielle.

Dans les prochains jours, des installations seront ajoutées pour empêcher les véhicules à moteur de circuler.

D’après un reportage de Laurie Gobeil