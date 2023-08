Les élus des MRC du Témiscouata et Les Basques, accompagnés de plusieurs représentants d’organismes communautaires et du milieu économique, se sont réunis le 17 août à Saint-Jean-de-Dieu pour discuter de la crise du logement et de l’itinérance dans leurs municipalités.

Une vingtaine de maires et autres représentants municipaux ont répondu à l’appel du député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, ainsi que du député de Longueuil–Saint-Hubert, Denis Trudel. Ce dernier est également le porte-parole en matière de la Solidarité sociale pour le Bloc Québécois.

Cette rencontre fait partie de la tournée qu’entreprend le député Trudel dans l’Est-du-Québec. Il souhaitait constater par lui-même les particularités du territoire en matière de logement. Il souhaite porter la voix de la région jusqu’à Ottawa.

Ma tournée, cela sert à cela, ça sert à rajouter ma brique et de dire au décideur : "il y a urgence d’agir" , s’exclame le député Denis Trudel.

Ouvrir en mode plein écran Denis Trudel et Maxime Blanchette-Joncas localisent Saint-Jean-de-Dieu sur une carte du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Les villes du Bas-Saint-Laurent ont, selon les élus, des particularités qui les distinguent des métropoles.

La région du Bas-Saint-Laurent est une grande région composée de huit MRC . Même quand on compare une MRC à l’autre, comme le Témiscouata et Les Basques, ce n’est pas le même portrait socioéconomique, ce n’est pas le même portrait sociodémographique. Et il faut ajuster nos actions reliées à ces portraits-là. Ce que l’on entend aujourd’hui, cela a vraiment été fructifiant, souligne Maxime Blanchette-Joncas.

Ouvrir en mode plein écran Une vingtaine de représentants municipaux du Bas-Saint-Laurent se sont réunis le 17 août pour discuter de la pénurie de logements dans la région. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Autour d'une grande table située au sous-sol de l’édifice municipal de la ville de Saint-Jean-de-Dieu, la vingtaine de personnes réunies ont majoritairement soulevé le problème de discrimination que cause le manque de logement dans leur ville.

Ils ont également souligné qu’il manque de logements abordables. Selon eux, le manque généralisé de logement dans toutes les gammes de prix fait mal aux industries locales et empêche le développement socioéconomique de leur municipalité. Les compagnies en manque de main-d'œuvre qui souhaitent accueillir une personne résidant à l'extérieur de leur ville font face à un casse-tête logistique, faute de lieux pour les loger.

Ce rassemblement permet au député Banchette-Joncas de mieux cibler les programmes du gouvernement fédéral et de voir comment il peut rendre les différents programmes plus accessibles pour les régions.

On entend beaucoup parler de l’enjeu de la crise du logement dans les centres urbains, la question de l'itinérance dans les grandes villes, mais cela existe également dans la ruralité.

Parmi les solutions soulignées, il y a le rachat, par des organismes, de bâtiments abandonnés ou sous-utilisés comme certaines églises pour les transformer en lieu d’habitation. Le député Trudel aborde dans ce sens.

Si on créait un fond d'acquisition dans lequel on mettait quelques milliards de dollars à disposition des organismes, cela permettrait d’acheter du logement qui existe déjà et qui est disponible.

Il poursuit en spécifiant que le fait que cela soit des entités dont le but n’est pas un accès sur le profit, cela permettrait d’avoir des logements à un coût qui respecterait le ratio des revenus et des dépendances des citoyens.