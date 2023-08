Chez Ben on s’bour la bedaine recherche réparateur d’enseigne

Pas facile de trouver un réparateur d'enseigne lumineuse! Les propriétaires du restaurant Chez Ben on s'bour la bedaine, à Granby, ont lancé un appel au public sur les réseaux sociaux pour redonner ses airs de jeunesse à l'énorme enseigne qui a fait la renommée de l'entreprise.

L'enseigne montre Ben, muni d'un tablier, qui est en train de prendre une bouchée de hot dog, un plateau dans l'autre main. Les personnes qui peuvent la réparer et l'entretenir se font toutefois de plus en plus rares.

Notre cher Ben commence à être fatigué et aurait besoin d'un peu d'amour. Le problème, c'est qu'il ne semble plus y avoir personne au Québec qui répare les enseignes néon , a lancé l'entreprise sur sa page Facebook.

Le défi, c'est l'entretien des néons et des tubes en verre, qui sont du verre soufflé. Ce qui arrive, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui s'occupent de ça, donc c'est difficile de faire l'entretien de notre cher Ben , a lancé le propriétaire de la cantine, Jimmy Dubé, au micro de Vivement le retour.

Le néon a pris place devant la cantine en 1974. Il a été installé là par mon grand-père Ben. Depuis ce temps, il a été entretenu par plusieurs entreprises de la région. La dernière fois qu'il a été défait au complet pour être repeinturé, c'était en 2000. Vingt-trois ans après, pas besoin de vous dire que des souffleurs de verre, il n'y en a pas à tous les coins de rue, et toutes les pièces à l'intérieur, avec la technologie qui change, sont ultra difficiles à trouver , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La Cantine quand son néon brillait encore de mille feux, en 2017. Photo : Radio-Canada / Charles Beaudoin

Vague d'amour pour Ben

Heureusement pour Jimmy Dubé et son équipe, le public a répondu à la publication de la cantine avec une importante vague d'amour pour Ben.

Au moment d'écrire ces lignes, la publication avait déjà été partagée plus de 7000 fois. De nombreux internautes ont également témoigné de leur attachement pour l'enseigne, la qualifiant notamment de « point de repère » et de « patrimoine de Granby ». Plusieurs personnes ont offert des conseils et des contacts de réparateurs.

J'en ai parlé à mes deux partenaires, mon père et mon oncle. Quand j'ai publié ça, on était un peu à bout de ressources, car on avait regardé de bouche à oreille, on avait regardé avec qui on avait fait affaire avant, on avait fait des recherches sur Internet. [...] On n'a jamais vraiment fait ça, mais on a utilisé notre plateforme pour demander de l'aide aux gens, car on veut vraiment garder le look rétro du bonhomme, mais on veut quand même qu'il soit remis à neuf , raconte le propriétaire.

La réponse du public a surpris toute la famille, qui a maintenant bon espoir de pouvoir réparer le néon. Les téléphones sonnent non-stop depuis 7 h 30 ce matin. On a été vraiment pris de court! , lance Jimmy Dubé.

Le restaurateur souligne par ailleurs qu'il n'est pas question de changer l'enseigne.