Découverte de nouveaux gènes associés au cancer du sein

Une équipe de recherche internationale qui inclut des chercheurs de l’Université Laval a identifié au moins quatre nouveaux gènes possiblement associés à un risque accru de cancer du sein. Éventuellement, ceux-ci pourraient être ajoutés aux tests de dépistage génétique, permettant à plus de personnes de connaître leur niveau de risque et d’avoir des suivis en conséquence.

L’étude a été menée par Naomi Wilcox de l’Université de Cambridge et dirigée entre autres par le professeur Jacques Simard de l’Université Laval. Elle a été publiée dans la revue Nature Genetics (Nouvelle fenêtre).

La prévalence des mutations génétiques retrouvées demeure très rare dans la population générale. On les retrouve beaucoup moins fréquemment que les gènes qu’on connaissait déjà , indique Jacques Simard, chercheur au centre de génomique du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

Pour trouver ces mutations de gènes plus rares, les chercheurs ont donc dû analyser d'importantes quantités d’échantillons. On devait avoir un très grand échantillonnage pour être capable de prouver de manière statistiquement valide , explique le chercheur.

Jacques Simard, professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur au CHU

En premier lieu, ils ont combiné trois banques de données génétiques de qui leur a permis d’analyser près de 17 000 femmes de huit pays dont la moitié avait un cancer du sein.

Ensuite, ils ont aussi eu accès aux données de UK Biobank, bonifiant de façon importante la richesse de leurs analyses. On a pu ajouter plus de 26 000 cas de cancer du sein et plus de 217 000 femmes contrôles , relate Jacques Simard.

Globalement, l’étude qu’on fait c’est la plus vaste étude de ce type qui a jamais été faite , souligne-t-il.

La prochaine étape sera de valider les résultats de l’étude avec d’autres données, ce qui permettra aussi d’améliorer la prédiction du risque et d’étudier les caractéristiques des tumeurs associées. Déjà on a développé une autre étude avec un effort international pour comparer seulement les gènes candidats qu’on a étudiés, avec 30 000 cas de cancer et 30 000 cas de contrôle , affirme le chercheur.

Améliorer le dépistage

Les tests génétiques actuels pour le cancer du sein ne prennent en compte que quelques gènes à haut risque, tels que BRCA1, BRCA2 et PALB2. Or, d’autres risques génétiques doivent encore être décelés.

Pour la grande majorité des femmes testées qui ont un historique familial, on ne trouve pas le gène et la mutation responsables du cancer. C’est là que notre étude prend son importance , relate Jacques Simard.

Au Canada, près de 27 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année.

Une fois que les gènes vont être validés, ils pourront être intégrés dans les tests de routine. L’objectif c’est vraiment de pouvoir identifier ces femmes porteuses et de leur offrir le plus tôt possible accès au technique d’imagerie et de suivi de dépistage , espère le chercheur. Plus un cancer est décelé rapidement, plus les chances de survie augmentent.

Actuellement au Canada, le risque qu’une femme développe un cancer du sein est de 12,4 %. Même si le risque augmente de deux fois, c’est quand même suffisant pour que les femmes puissent discuter avec leur médecin et avoir accès à la mammographie plus jeune , poursuit le professeur de l’Université Laval.

Selon l’étude, un des gènes que l’équipe a mis en évidence augmente le risque d’environ cinq fois.

Une meilleure compréhension des gènes impliqués dans la prédisposition peut aussi donner des pistes pour développer de nouvelles avenues thérapeutiques, comme ça a été le cas dans les suites de la découverte des gènes BRCA1 et BRCA2, rapporte le chercheur.

Jacques Simard ajoute aussi que l'hérédité, donc les gènes et leurs mutations, ne représente qu’un des facteurs du modèle de prédiction de risque. Il espère tout de même que la découverte sera ajoutée au modèle. Il mène d'ailleurs d'autres études pour l'enrichir d'autres façons.

