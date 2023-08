Grève dans les magasins d’alcool : les parties reprendraient les négociations

La Société manitobaine des alcools et des loteries et le syndicat qui représente les employés des magasins d'alcool prévoient une rencontre à la table des négociations, vendredi.

C’est ce que soutient le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba.

Nous espérons que la réunion de demain sera productive et qu'elle débouchera sur de nombreuses autres séances de négociation, afin que nous puissions parvenir à un accord qui respecte et valorise nos membres , déclare le président du MGEU , Kyle Ross, par voie de communiqué, jeudi.

Depuis un mois, tant l'employeur que le syndicat s'échangent les moyens de pression dans le cadre des négociations d’une nouvelle convention collective. La dernière a expiré en mars 2022. Les travailleurs ont déclenché une grève générale à l'ensemble de la province depuis plus d'une semaine.

La Société manitobaine des alcools regrette le refus d'arbitrage

Au moment d’écrire ces lignes, la Société manitobaine des alcools et des loteries n’a pas encore confirmé si elle compte reprendre les négociations.

Plus tôt jeudi, elle a dénoncé la décision du syndicat de ne pas participer à un processus d’arbitrage, qui leur avait été proposé, lundi.

Le rôle d'un arbitre impartial est de déterminer ce qui est juste et raisonnable lorsque les parties sont dans l'impasse. C’est la raison pour laquelle le conciliateur indépendant a recommandé l'arbitrage , déclare le président et directeur général de la Société d’État, Gerry Sul.

Le MGEU justifie son refus de suivre cette voie du fait qu’elle souhaite que les membres du syndicat puissent voter sur leur prochaine convention collective, et non se la faire imposer par un arbitre.

Il est également important de noter qu'un contrat négocié peut être voté et mis en œuvre très rapidement, alors que l'arbitrage prend généralement plus d'un an , note Kyle Ross dans sa déclaration.

La dernière offre patronale date de juillet

La question de l’augmentation salariale est le principal point de litige entre les deux parties.

Dans sa dernière offre, la Société manitobaine des alcools et des loteries propose une hausse de 2 % par année pendant quatre ans, avec une augmentation supplémentaire de 1 % pour la quatrième année de convention collective.

Le salaire de base des employés syndiqués doit également augmenter à 17,68 $ de l’heure, en octobre, en raison de la hausse du salaire minimum à 15,30 $ de l’heure.

Ensemble, les augmentations générales de salaire et les ajustements significatifs de l'échelle salariale représentent une augmentation de plus de 18 % [sur quatre ans] , indiquait le PDG de la Société manitobaine des alcools et des loteries, Gerry Sul, dans un communiqué, le 3 août dernier.

Le Syndicat demande de son côté une hausse d’environ 3 % par an pendant 4 ans.