Pénurie de personnel : une rentrée qui s’annonce difficile pour des écoles en Outaouais

L’Outaouais ne fait pas classe à part quant à la pénurie de personnel dans ses établissements scolaires. Alors qu'on estime à 5000 le nombre de professeurs à temps plein et partiel manquant à l’échelle de la province, les écoles de la région s’activent pour une rentrée qui s’annonce difficile.

Départs à la retraite, démissions : le système scolaire du Québec craque de partout, et l’Outaouais n’est pas en reste. Si à peu près l’ensemble des postes sera comblé à la rentrée au Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSSHBO), 20 % d’entre eux le seront grâce à du personnel non légalement qualifié.

La situation s’amplifie , déplore Denis Rossignol, directeur général du CSSHBO . C'est très difficile de trouver des gens qualifiés.

Ouvrir en mode plein écran Denis Rossignol, directeur du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais Photo : Radio-Canada

Il propose d’ouvrir les portes de ses établissements aux enseignants retraités, mais en leur offrant l’option d’assumer des tâches à temps partiel. Il faudrait accepter que ces gens-là puissent prendre un petit peu de tâches à temps partiel parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas revenir à temps plein , explique-t-il.

Publicité

Du côté du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO), 11 postes de professeurs sont à combler sur un total de 1196. De même, il manque 28 professionnels dans les services de garde et 12 travailleurs en éducation spécialisée. Mince consolation, « le recrutement va bien et mieux » qu’à pareille date l’année dernière, selon Maude Hébert, coordonnatrice aux communications du CSSPO .

Un portrait plus complet de la situation sera disponible sous peu, selon le ministère de l'Éducation. Une collecte de données hebdomadaire est réalisée actuellement auprès des centres de services scolaires (CSS) et des commissions scolaires (CS) afin de suivre l’évolution de la situation à l’échelle provinciale. Ils ont jusqu’ à vendredi 18 août pour y répondre , indique Esther Chouinard, responsable des relations de presse pour le ministère.

Une situation qui ne date pas d’hier, selon une experte

Les signes annonciateurs de cette crise de personnel ne datent pas d’hier, selon Mylène Leroux, professeure titulaire en sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Quand j'ai débuté dans l'enseignement, on n’avait pas ça, des postes en sortant de l'université. On faisait de la suppléance. Il y avait beaucoup de précarité. [...] Alors que quand je suis arrivée [en Outaouais], mes étudiants terminaient [leurs études] puis il y en a plusieurs qui avaient des postes en sortant. On voyait déjà certains signes annonciateurs , explique l’experte.

Ouvrir en mode plein écran Mylène Leroux, professeure au Département des sciences de l’éducation à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Mylène Leroux est d’avis que les conditions de travail en enseignement sont devenues plus pénibles avec le temps. Ce qu'on remarque, c'est qu’il y a une intensification du travail, une diversité de tâches et de responsabilités qui s'accumulent. Il y a une lourdeur qui s'amplifie toujours plus. Il y a une précarisation de la profession , dénonce Mme Leroux.

[Les professeurs] évoquent souvent la pénibilité du travail, les conditions difficiles, la composition de la classe, le manque de reconnaissance, tout ça. Il y a vraiment plus de départs à la retraite qu'on voudrait.

Dans le contexte, Mme Leroux propose notamment au gouvernement de mettre le projet de loi 23, initié par le ministre de l’Éducation Bernard Drainville, sur la glace. Syndicats et opposition à l’Assemblée nationale avaient dénoncé au printemps une « centralisation jamais vue » dans le réseau de l’éducation québécois.

Dans l’immédiat, elle propose aussi un assouplissement de l’évaluation des élèves. On peut aussi assez facilement alléger le fardeau de l'évaluation pour les élèves, pour les enseignants , avance-t-elle. Pendant la pandémie, on a diminué le nombre de bulletins qui étaient à produire. [...] Je pense que les enseignants ont senti que ça leur avait permis de respirer davantage. Ça avait permis aussi à leurs élèves de respirer , conclut Mylène Leroux.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson et Gabriel Le Marquand Perreault