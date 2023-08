Les animaux de compagnies : un casse-tête pour les évacués de Yellowknife

Des cages en rupture de stock, des animaux sensibles à la fumée ou des compagnons laissés en arrière : des résidents de Yellowknife qui disposent d’animaux de compagnie se heurtent à des défis logistiques pour évacuer les lieux avec leurs compagnons.

Céline Dewez, une francophone résidant à Yellowknife, a décidé de prendre la route mardi, soit la veille de l’ordre d’évacuation lancé par les autorités ténoises. Elle a fait le voyage en compagnie de sa chienne de 15 mois, River, et de son amie qui possède elle aussi un chien.

Je n’ai vraiment pas pu trouver de cage de transport qui pouvait servir pour une évacuation aérienne du chien , raconte-t-elle. C’est vraiment ça qui a provoqué mon envie de partir.

En attendant l’ordre d’évacuation, elle craignait que le brasier ait le temps de gagner la route qui mène vers l’Alberta et qu’elle soit contrainte de rebrousser chemin puis de voyager par voie aérienne avec sa chienne.

Le périple de 10 heures qui l’a menée jusqu’à Fort Nelson, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, n’a pas été de tout repos : Les chiens ne s’entendaient pas. Mon gros chien était sur la banquette arrière et le petit chien [était] sur les genoux de mon amie, parce qu’elles grognaient l’une contre l’autre.

J’étais très concentrée sur la route, à essayer de ne pas m’évanouir et de ne pas vomir à cause de la fumée. Ce n’était pas facile.

Ouvrir en mode plein écran Céline Dewez a quitté Yellowknife, direction Fort Nelson, en Colombie-Britannique, en compagnie de son amie et de leur chiens respectifs. Photo : Photo fournie par Céline Dewez

Caitlin Seymour, de Fort Smith, tente encore de trouver une manière de faire transporter sa chienne et celle de sa sœur vers Edmonton ou Calgary. Elle raconte avoir confié les chiennes à son père, qui réside à Yellowknife.

« Elles ont été confiées à mon père pendant qu'il effectuait du travail essentiel avec l’équipe de pompiers, jusqu'à ce qu'il soit évacué, lundi », raconte-t-elle, dans un échange de courriels. « Heureusement, il a pu amener les deux chiens avec lui, mais maintenant Yellowknife évacue aussi! »

« Mon père et une autre de mes sœurs essaient maintenant de descendre en voiture pour que nous puissions enfin retrouver nos chiennes. Ce fut une semaine longue et stressante à suivre à distance. Espérons qu'elles puissent arriver ici en toute sécurité! »

Ouvrir en mode plein écran La chienne de Caitlin Seymour et celle sa sœur, Meisha et Lucy, à Yellowknife. Photo : Photo fournie par Caitlin Seymour

Certains propriétaires d’animaux domestiques ont aussi lancé des appels à l’aide sur la page Facebook NWT Wildfire Pets Reunited (Nouvelle fenêtre), qui vise à réunir des résidents qui ont perdu la trace de leur compagnon durant les feux de forêt qui sévissent aux Territoires du Nord-Ouest depuis les derniers mois.

Des dizaines de cages pour animaux sont distribuées à Yellowknife

Les résidents de Yellowknife qui n’ont pas la possibilité de quitter en voiture doivent quant à eux transporter leur compagnon par voie aérienne.

Publicité

Sur les vols commerciaux, les animaux doivent être placés dans une cage, indique le gouvernement des T.N.-O. sur son site web. À bord des vols d’évacuation des Forces armées canadiennes, les chats peuvent autrement être harnachés et les chiens tenus en laisse, à condition qu’ils se tiennent le plus près possible de leur maître.

Les organismes de bienfaisance pour animaux Vétérinaires Sans Frontières (VSF) et NWT SPCA se mobilisent actuellement pour aider les résidents à évacuer leurs compagnons, notamment en distribuant de la nourriture et des cages à ceux qui le requièrent.

La gestionnaire des programmes nordiques de Vétérinaires Sans Frontières Canada, Marieke Van Der Velden, explique que les cages sont devenues presque introuvables dans les magasins pour animaux domestiques de Yellowknife.

Depuis les derniers jours, notre focus est de rassembler le plus de cages possibles pour les acheminer à Yellowknife , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Vétérinaires Sans Frontières et NWT SPCA distribuent des cages pour animaux domestiques aux résidents de Yellowknife qui en ont besoin. Photo : Vétérinaires sans frontières

Elle affirme qu’une première cargaison est arrivée mercredi soir et est distribuée aujourd’hui à l’école secondaire John Franklin. Ceux qui doivent quitter sur un vol d’évacuation avec leur animal doivent aussi s’y rendre pour enregistrer leur compagnon.