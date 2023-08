Les récoltes s’améliorent pour les agriculteurs du sud-ouest de la Saskatchewan

Les régions du sud-ouest de la Saskatchewan ont enregistré une croissance dans leurs récoltes grâce aux conditions météorologiques propices et aux précipitations, selon le dernier rapport hebdomadaire publié jeudi par la province.

Le rapport précise qu’entre le 8 et le 14 août le sud-ouest de la province a contribué à environ 20 % des récoltes de l’année en cours.

Les récoltes totales de la Saskatchewan ont atteint 9 % cette semaine, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 8 % et à la moyenne décennale de 5 % , souligne le rapport.

Cependant, la province affirme que les récoltes des producteurs du nord-ouest ont été retardées cette semaine en raison d'averses .

Tous les districts agricoles ont reçu un peu d'humidité grâce aux précipitations qui ont traversé la province cette semaine. L'humidité la plus importante a été de 67 mm à Esterhazy, suivie de près par 63 mm à Lipton.

Des avancées ont été enregistrées dans la récolte de l'ensemble des cultures, à l'exception de celle du lin.

Les céréales d'automne sont toujours les cultures les plus récoltées cette semaine, avec 61 % du seigle d'automne et 56 % du blé d'hiver récoltés pour l'année , souligne la province.

Les pois fourragers et les lentilles sont les cultures semées au printemps les plus récoltées : 36 % des pois fourragers et des lentilles ont été récoltés dans la province.

D'après les données communiquées par la province, les oléagineux figurent parmi ceux ayant été les moins récoltés jusqu'à présent.

Les impacts de la sécheresse toujours présents

Malgré les signaux positifs enregistrés du côté des cultures, à l'échelle provinciale, les producteurs de bétail subissent des pénuries d'eau modérées, indique la province, tandis que plusieurs d'entre eux signalent déjà de graves pénuries d'eau .

Les producteurs peuvent se rendre au bureau régional de leur région pour faire tester la qualité de leurs sources d'eau pour le bétail , rappelle la province.

Cet été, plusieurs régions à travers la Saskatchewan ont été durement touchées par des conditions de sécheresse, ce qui a engendré la mobilisation de plusieurs associations et municipalités.

En juillet dernier, l'Association des éleveurs de la Saskatchewan a affirmé que l'intervention immédiate des gouvernements est nécessaire pour faire face aux problèmes engendrés par la sécheresse.

De son côté, dans une lettre ouverte adressée au gouvernement fédéral, le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit. a demandé à Ottawa de faire des évaluations dans le cadre du programme d'aide en cas de catastrophe Agri-relance, afin de déterminer quelles seraient les meilleures mesures d’aide à adopter.